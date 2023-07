Pronta para o altar! Maíra Cardi consegue anulação de casamento com Arthur Aguiar

Maíra Cardi oficialmente está pronta para subir ao altar ao lado de Thiago Nigro. A influenciadora ainda estava casada com Arthur Aguiar, mas o Ministério Público do Estado de São Paulo propôs uma ação em virtude do ex-casal para desconstituir o casamento, que aconteceu em 2017. Na época, Maíra ainda estava casada com Egil Greto Guarize desde 2014. Esse casamento aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos.

No entanto, Maíra afirmou ao Metrópoles que não tinha conhecimento que o primeiro casamento, no exterior, ainda era válido. O divórcio entre ela e Egil teria ocorrido antes da ação ser proposta.

O caso não dependeu de longa instrução probatória, que significa a necessidade de produção de provas em si, já que o assunto podia ser resolvido usando, de preferência, documentos disponíveis.

Maíra está noiva de Thiago Nigro | Foto: Reprodução

Na última terça-feira (11), o pedido para desconstituir o casamento foi aprovado. Desta forma, o casamento entre Maíra e Arthur foi considerado nulo. Com a decisão e futura extinção do processo, a influencer está livre para dar os novos passos em direção ao altar. Os dois apaixonados já escolheram o mês da grande cerimônia: agosto.