Maíra Cardi e Thiago Nigro marcam casamento para este ano

Em entrevista ao podcast "PodCats", a ex-bbb Maíra Cardi e o coach financeiro Thiago Nigro revelaram que já marcaram a data do casamento. Os dois pretendem se casar no dia 26 de agosto, cerca de quatro meses após o anuncio do noivado e cinco meses após assumirem o relacionamento publicamente.

Nigro disse que a lua de mel já está planejada. Os "pombinhos" viajarão para a Grécia, depois de desistirem da viagem que seria realizada para o Japão, já que a data não iria bater com a floração das cerejeiras, tradicionais árvores japonesas.

Ele e Cardi estão noivos desde o mês passado, quando a coach foi pedida em casamento no Rio Jordão, durante uma viagem do casal a Israel.



O casal anunciou o namoro um mês após o término do relacionamento de 10 anos entre Thiago e Camila Ferreira. Maíra estava solteira, mas já foi casada com o ex-bbb e ator Arthur Aguiar, com quem tem uma filha, Sophia.