Família de MC PH Realidade desmente boatos sobre sua morte

Horas após a família anunciar a morte do funkeiro MC PH Realidade, de 22 anos, durante um confronto com a polícia na comunidade Sapinhatuba III, em Angra dos Reis, os familiares voltaram atrás e informaram que que tudo não passou de um mal-entendido.

Segundo Marcos, padrasto de Realidade, ele estaria no local do confronto e foi confundido com um homem atingido durante uma operação.

“Todo mundo recebeu uma informação falsa. Ele tava vivo, mas ninguém se prontificou a dar notícias. Nem hospital, nem IML…. Foi o próprio PH que ligou para avisar que está bem”, desabafou o familiar.

Ao lado da mãe, PH gravou um stories mostrando que estava tudo bem. Ele teria se escondido durante o confronto e nada sofreu.

" Quando chegamos na porta de uma delegacia o meu filho me liga e diz que estava vivo. ' Mãe, estou escondido em uma mata'. Tô vivo, Mâe'. Deus é fiel", disse a mãe dele bastante emocionada.

PH aproveita para informar que dará uma entrevista exclusiva ao SBT.

" Vejam no SBT. Vou explicar tudo", disse ele.

Os boatos de que MC PH Realidade havia falecido levaram a hashtag “funk de luto” aos Trending Topics do Twitter.

Operação

Segundo a PM, a equipe do 33º BPM (Angra dos Reis) realizava um policiamento na Comunidade da Sapinhatuba III quando avistaram um grupo de homens em atitude suspeita. Os suspeitos atiraram contra as equipes e houve confronto. Um homem foi atingido e socorrido ao Hospital Municipal da Japuíba, onde não resistiu. No local, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm e dois rádios comunicadores. A ocorrência resultou em um óbito.

O caso foi registrado na 166ª DP (Angra dos Reis).