Funkeiro Mc Marcinho está internado em estado grave

O estado de saúde de Mc Marcinho, de 45 anos, dono dos hits "Glamurosa" e "Garota Nota 100", tem preocupado familiares, amigos e fãs. O cantor, que está internado no Hospital Copa D’Or há cerca de um mês, teve seu quadro agravado após sofrer parada cardíaca e precisar ser entubado, na última segunda-feira (10).

Marcinho, que sofre de problemas cardíacos, havia passado por uma cirurgia para trocar o marca-passo em março de 2023, em que recebeu alta e estava se recuperando em casa. No entanto, recentemente o “Príncipe do Funk”, como é chamado pelos fãs, havia sido internado por problemas de saúde, e já estava no hospital há um mês.

Apesar de estar enfrentando uma longa internação, o caso de Mc Marcinho se intensificou com a parada cardíaca que sofreu e precisou ser entubado. O estado de saúde do cantor é grave, e familiares e amigos estão se unindo para orar pela vida de Marcinho.

Nas redes sociais, muitos fãs tem se comovido com a situação do funkeiro, e uma corrente de orações está sendo feita em prol de sua recuperação. Há pouco tempo, o cantor chegou a pedir ajuda nas redes sociais para que seu plano de saúde liberasse uma cirurgia, que acabou sendo feita dias depois.

Em nota enviada ao O SÃO GONÇALO, a assessoria do cantor informou o estado de saúde e pediu orações pela recuperação do cantor. Veja na íntegra:

"Nosso príncipe do funk está estável, porém encontra-se em um estado de saúde delicado, devido à seu tratamento cardíaco, tão logo seja possível traremos uma informação mais precisa baseada no boletim médico oficial. O momento é de oração por sua plena recuperação. Contamos com vocês nessa corrente de fé!"