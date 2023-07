Após 22 anos, Belo diz que quitou dívida milionária com Denílson

O cantor Belo disse que pagou, nesta terça-feira (11), a dívida milionária que possuía com o ex-jogador Denílson desde o ano 2000. O valor que, inicialmente, era de R$ 388 mil superou a casa dos R$ 7 milhões, segundo o último valor estipulado pela Justiça. A informação foi confirmada, em primeira mão, pela assessoria de Belo ao jornalista Léo Dias.

A briga judicial começou quando Belo deixou o grupo de pagode Soweto, em 2000, para seguir carreira solo. Denílson, que na época gerenciava o grupo musical, processou o pagodeiro por quebra de contrato. Em 2004, o Belo foi condenado a indenizar o ex-jogador, porém não cumpriu a decisão, o que foi aumentando cada vez mais o valor devido.

Por não pagar a dívida, Belo sofreu diversas ordens de bloqueio e penhora de seus bens, e, recentemente, a defesa de Denílson chegou até a solicitar à Justiça o bloqueio de qualquer premiação que o cantor recebesse pela participação na Dança dos Famosos, da TV Globo.

Em seu perfil do Twitter, Denílson negou que a situação tenha encontrado um desfecho. "Em relação as últimas notícias divulgadas sobre o caso com o Cantor Belo, o que posso afirmar é que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, me manifestarei. Ainda não está.", disse.