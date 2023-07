Novo documentário sobre Xuxa vai revistar polêmicas do passado

Novas histórias da vida de Xuxa Meneghel, conhecida como ‘rainha dos baixinhos’, serão contadas a partir da próxima quinta-feira (13), na série “Xuxa, o documentário”, que contará com 5 episódios. A produção estreará na plataforma de streaming Globoplay, e terá Pedro Bial como diretor-geral e passará por diversos aspectos da vida e da carreira de Xuxa.

Um dos momentos mais emblemáticos da produção, é o momento em que Xuxa reencontra sua ex-empresária e ex-diretora, Marlene Mattos, com quem estava há 19 anos sem contato. Nas imagens divulgadas pelo programa Fantástico, Xuxa fica frente a frente com Marlene, e pela primeira vez, conversam sobre tudo o que aconteceu na época em que trabalhavam juntas.

Durante a conversa, é possível ver a empresária dizendo, “Eu acertei muito mais do que errei, sabe? O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir às vezes de forma realística, sabe? Você diz... você era uma marionete na minha mão e eu usava você pra fazer outras pessoas de marionete. E é assim”.

Em outro momento, Marlene conta: “Eu não sei ser condescendente com gente burra, sabe? Eu sou exigente? Sou. Chego a ser cruel? Sou, sou. Mas olha: eu sei fazer as coisas. Quando eu me proponho, eu sei fazer as coisas”. Tais declarações têm causado polêmica nas redes sociais, que aguardam a série para saber mais sobre a conversa.

Em entrevista, Xuxa comentou sobre como foi para ela revisitar o passado traumático que viveu com a ex-empresária, e afirmou: “Isso, pra mim me chocou, ela dizer: ‘eu faria tudo de novo’. Isso pra mim é uma frase que acho que marcou o documentário demais, sabe?”.

Além da relação de Xuxa com Marlene Mattos, o documentário revela segredos sobre o início da carreira da cantora, dentre eles, suas origens, polêmicas antigas, os abusos sofridos, os amores e a maternidade.

"Claro que as pessoas não vão poder ver tudo que eu vivi, tudo que eu vi. Mas vai ser muito importante até para as pessoas me verem diferente, sabe? Porque eu me vi diferente. Depois que eu vi o documentário todo, eu olhei e falei: ‘Caramba! Eu vivi tudo isso’, sabe? Eu conquistei tudo isso. Eu sou tudo isso! É forte, é muito forte”, revelou a eterna ‘rainha dos baixinhos'.