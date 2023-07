Whatsapp lança atualização de abas para separar conversas

Assuntos pessoais, família e trabalho podem não estar mais juntos no mesmo feed do Whatsapp. O aplicativo vai lançar abas de separação para organizar as conversas de acordo com os seguintes filtros: Não lidas, pessoal e trabalho. A informação sobre a nova versão foi divulgada na última sexta-feira (7) pelo site especializado Wabetainfo.

No entanto, você que possui smartphones com sistema operacional diferente do Android pode estar se perguntando sobre a veracidade dessa notícia. Acontece que, a atualização por enquanto, só está disponível para usuários do sistema Android, ainda não há previsão de quando a nova versão estará disponível para os demais sistemas.