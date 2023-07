Saiba tudo o que rolou no aniversário da filha de Militão e Karoline

Os pais de Cecília, chegaram na festa juntos, combinando as cores das roupas com a pequena - Foto: Divulgação/ Internet

O “CeciDay”, aniversário de 1 ano da filha de Éder Militão e Karoline Lima, Cecília, aconteceu na última segunda-feira (11), e foi marcado por uma grande festa e muitas polêmicas. O tema da comemoração foi “Circo da Ceci”, e teve a decoração toda feita com cores em tons pastéis e personagens da Disney.

Éder Militão e Karoline Lima, que tiveram um término conturbado ainda durante a gravidez de Karoline, impressionaram os fãs pela proximidade durante a comemoração, o que gerou expectativas em quem ainda apoia o ex-casal. Os pais de Cecília, chegaram na festa juntos, combinando as cores das roupas em azul, para contrastar com o vestido rosa da pequena, que roubou a cena pela fofura e pelo carisma.

Pouco antes do parabéns, o ex-casal trocou de roupa novamente, dessa vez para combinar com o vestido de Cecília, que estava só sorrisos ao lado da dupla. Ao todo, Karoline Lima trocou de roupa três vezes, sendo duas delas para combinar com a filha, e a outra para aproveitar a festa depois que a pequena já havia ido dormir.

Apesar da maturidade entre Éder e Karoline ter comovido quem acompanhou o término e as batalhas judiciais entre o casal, foi a atual namorada de Militão, Cássia Lourenço, quem acabou sendo criticada na Internet antes mesmo do início da festa.



Ainda durante a preparação para a festa, Cássia Lourenço, atual namorada do jogador, publicou em seu Instagram um story em que aparecia com um filtro que imitava um “rosto machucado”, com sangue na região do nariz e da boca, enquanto ria fazia piada com seu maquiador. Alguns internautas entenderam a publicação como se ela estivesse “debochando” da situação em que encontraria a ex-namorada e mãe da filha de Éder, Karoline Lima.

Essa não seria a primeira vez que fãs apontam indiretas vindas de Cássia, para Karoline, que após o story em questão, postou um vídeo em que mostrava seu look para a festa e dizia uma frase da música “Obsessed”, da cantora Mariah Carey. Na tradução, a letra: “Porque você é tão obcecada por mim?”, fez com que os seguidores da influenciadora interpretassem o vídeo como uma resposta ao story de Cássia.

Já na festa, a namorada de Militão foi vista em poucas fotos e vídeos publicados pelos convidados, mas internautas perceberam que nas poucas imagens em que Cássia aparecia, ela estava longe do jogador e não parecia muito satisfeita. Ela foi embora da festa mais cedo, acompanhada das amigas.

Outra polêmica foi a expulsão de uma das convidadas da festa, que empurrou a melhor amiga de Karoline e jogou uma latinha na influenciadora, mãe da aniversariante. Após a confusão, a mulher, que era namorada de um dos amigos de Éder e amiga de Cássia, foi expulsa pela família de Militão a pedido do próprio, e o irmão do jogador chegou a dizer que ela nunca mais pisaria na casa dele. Éder e o namorado da mulher expulsa pararam de se seguir logo após a festa.

Já no fim da festa, para a alegria dos fãs do casal, foi Éder Militão quem deixou a mãe de sua filha, Karoline Lima, de volta no hotel, o que movimentou as redes sociais. O ex-casal, que curtiu a festa lado a lado, cantando e dançando, terminou 4 dias antes do nascimento de Cecília, e até então, haviam aparecido juntos em poucas ocasiões, todas em nome da filha.