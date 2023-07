São Gonçalo anuncia reforma na Casa das Artes do Zé Garoto

A Casa das Artes, importante equipamento cultural da Prefeitura de São Gonçalo que fica no Centro da cidade, será reformada em agosto. A previsão é de que, já em setembro, o local receba uma importante exposição coletiva sobre a cultura hip hop, que completa 50 anos em 2023. Além da mostra, artistas da cidade vão realizar oficinas de grafite gratuitas para as crianças do município no local.

À frente da Secretaria de Turismo e Cultura há pouco mais de um mês, Julia Sobreira destacou a importância da reabertura do importante equipamento da cidade e a valorização da arte urbana de São Gonçalo.

“Já estamos com o projeto de reforma da Casa das Artes pronto. Ele foi elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais e a previsão é de que, em agosto, já sejam iniciadas as obras. Sabemos da importância do equipamento em atividade para a cultura de São Gonçalo e por isso também já estamos em conversa com representantes do Fórum Municipal de Hip Hop, que está sendo reativado, para montar uma grande exposição coletiva sobre a cultura do hip hop na cidade, que é tão atuante e potente. Além disso, nossa ideia é que, ainda neste semestre, sejam realizadas oficinas de grafite para as crianças do nosso município”, afirmou a secretária de Turismo e Cultura.

A Casa das Artes, importante equipamento cultural da Prefeitura de São Gonçalo que fica no Centro da cidade, será reformada em agosto. | Foto: Divulgação

Leia mais:

➣ Alice, a menina das palavras difíceis, apresenta quadro do Domingão na Globo

➣ Viúva do cantor Claudinho grava sucesso do ex-marido para homenageá-lo

O artista Ley Nascimento, um dos representantes da exposição, defende o reconhecimento da arte de rua da cidade.



"Estamos em um momento de retomada do Fórum Municipal do Hip Hop e na luta para tornar o hip hip um patrimônio imaterial. A ideia é que a exposição que estamos organizando para a Casa das Artes faça parte desse processo e que possamos comemorar os 50 anos da cultura do hip hop. Nossa intenção é saudar todos aqueles que já fizeram e ainda fazem parte da arte urbana na cidade e mostrar para os mais novos como foi essa caminhada. Queremos trilhar a história dos primórdios do hip hop de São Gonçalo", disse o artista.

A Casa das Artes fica na Rua Coronel Moreira César, s/n, Zé Garoto.