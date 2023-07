Ex-policial militar, Musa do OnlyFans causa com micro short em supermercado

A modelo e musa do OnlyFans, Katy Kampa, viralizou nas redes sociais após fazer uma postagem usando roupas curtas dentro de um supermercado em Curitiba. A ex-policial militar compartilhou o momento em que estava vestida usando um short jeans bem curto enquanto andava com o carrinho do mercado e em outra publicação pegando um produto na prateleira.

Na publicação, Katy revelou que algumas pessoas olharam, mas ela não sofreu nenhum preconceito que tenha percebido, pelo contrário, só recebeu sorrisos, principalmente dos funcionários.

Katy Kampa | Foto: Divulgação

"Quanto mais olham para mim, mais eu gosto. Sou exibicionista mesmo e vou me vestir do jeito que eu quiser, onde eu quiser, buscando sempre respeitar as regras locais e evitar locais que sei que posso não ser bem vida", conta.

Internautas comentaram sobre o ocorrido, que dividiu opiniões. Nos mais de 500 comentários na postagem, alguns disseram que a atitude da modelo foi para chamar atenção na internet, enquanto outros opinaram que a roupa estava fora de contexto.



“Em um local público. Onde homens, mulheres e crianças frequentam. Uma mulher que se dá respeito não faz isso.Pode para muitos parecer bonito, mas não passa de pura vulgaridade e exibicionismo gratuito.”, disse um usuário.