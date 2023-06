Taylor Swift anuncia shows no Rio de Janeiro e em São Paulo; confira todas as informações

Agora é oficial, a cantora pop Taylor Swift irá apresentar sua nova turnê, "The Eras Tour", em novembro nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A artista viria ao Brasil em julho de 2020, mas apresentações foram cancelados por conta da pandemia.

O primeiro show acontece no dia 18 de novembro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio. Na sequência, serão duas apresentações em São Paulo, nos dias 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque.

A cantora Sabrina Carpenter vai ser a convidada especial para os shows de abertura.

A venda dos ingressos vai acontecer da seguinte forma:

Quem comprou ingressos para os shows de 2020 poderá usar o crédito para comprar os novos shows a partir da próxima terça-feira (6), às 10h, até às 23h59 de quarta-feira (7) ou enquanto durarem os estoques;

Clientes do banco C6 também têm prioridade a partir de sexta (9) às 10h até sábado (10) às 23h59;

Vendas para o público-geral começam na segunda-feira (12) às 10h.

Os ingressos vão de R$ 240 a R$ 950 no Rio e entre R$ 190 a R$ 1.050 em São Paulo.

Mais informações podem ser encontradas no site oficial.

Veja divisão por setores:

Taylor Swift no Rio de Janeiro

Quando: 18 de novembro de 2023

Onde: Estádio Nilton Santos - Engenhão

Ingressos no site oficial https://www.taylorswifttheerastour.com.br/

Valores: Pista Premium R$ 475 (meia) - R$ 950 (inteira)

Cadeira Inferior Oeste R$ 375 (meia) - R$ 750 (inteira)

Cadeira Inferior Leste R$ 375 (meia) - R$ 750 (inteira)

Pista R$ 325 (meia) - R$ 650 (inteira)

Cadeira Superior Oeste R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)

Cadeira Superior Leste R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)

Taylor Swift em São Paulo

Quando: 25 e 26 de novembro de 2023

Onde: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Ingressos no site oficial https://www.taylorswifttheerastour.com.br/

Valores: Pista Premium R$ 525 (meia) - R$ 1.050 (inteira)

Cadeira Inferior R$ 375 (meia) - R$ 750 (inteira)

Cadeira Superior R$ 250 (meia) - R$ 500 (inteira)

Cadeira Inferior Norte A - Visão Parcial R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)

Cadeira Inferior Norte B - Visão Parcial R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)

Cadeira Superior Norte A - Visão Parcial R$ 190 (meia) - R$ 380 (inteira)

Cadeira Superior Norte B - Visão Parcial R$ 190 (meia) - R$ 380 (inteira)