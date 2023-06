Alok promete ajudar funcionária punida por dançar em seu show

O DJ Alok comoveu a Internet após se comprometer a pagar as despesas do mês de uma funcionária que trabalhava na limpeza do São João de Petrolina, que foi filmada dançando durante o show do artista no evento, que ocorreu no último domingo (25). Após a publicação do vídeo, Luzimar Santos perdeu parte de seu pagamento por estar dançando enquanto trabalhava.

Ao ver a comoção pela situação da senhora, que foi punida pela empresa para quem trabalhava, Alok pediu ajuda aos seguidores para encontrar Luzimar e pagar suas despesas do mês. Além de ajudá-la com o que fosse necessário, financeiramente, ele prometeu levá-la para dançar no palco em uma apresentação futura.

"Alguém sabe o Instagram dela? Luzimar, não precisa se preocupar com suas contas a pagar esse mês. Faço questão de te auxiliar no que for preciso. E caso eu volte a fazer show no mesmo evento, quero você dançando comigo no palco, combinado? Que você nunca perca a alegria. Obrigada pela vibe. Amei seu vídeo curtindo", comentou o DJ no post que contava a situação vivida pela funcionária.

Luzimar já havia recebido o pagamento pelo trabalho no evento, mas foi solicitado que a mesma devolvesse R$80,00, porque “não era o momento de estar dançando”. O caso comoveu muitas pessoas, que iniciaram uma corrente de doações via PIX para que a funcionária não saísse prejudicada. Foi dessa forma que a história chegou até Alok, que já tem um histórico de ajudar fãs e pessoas com histórias emocionantes.