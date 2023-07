Encontro com Samba faz arraiá gratuito em Niterói

A roda do Encontro com o Samba se apresenta no sábado, dia 8, às 21h - Foto: Bia Mandarino

Nos dias 7, 8 e 9 de julho, o Encontro com o Samba promove a segunda edição do Arraiá na Feira. O evento acontece no Reserva Cultural, em São Domingos - Niterói, de 12h às 00h, e tem entrada gratuita todos os dias. O Arraiá conta com uma programação para toda família, com shows, expositores de gastronomia, de moda e de artesanato, além de diversas atrações infantis.

A roda do Encontro com o Samba se apresenta no sábado, dia 8, às 21h. Formado por Maryzelia, Lucas Marques, Gabriel Policarpo, Marquinhos Ferreira, Rodrigo Pirikito, Thiago Torres e Whatson Cardozo, o grupo convida Marquinho Sathan, dono de grandes sucessos do samba. A partir das 19h30, a Dj Cris Panttoja comanda as carrepetas até o horário da apresentação. Na sexta, às 18h, Monica Mac e trio abrem o evento, com clássicos do samba e da música brasileira.

No mesmo dia, às 21h, tem o pagode da Beta, com Deborah Vasconcellos de convidada da noite. Já no domingo, último dia de evento, acontece a roda das meninas do Samba Que Elas Querem, às 17h. Às 21h, o Forró de Pife toca e canta os principais sucessos do baião, do xote e do arrasta pé da nossa música brasileira.

E, nos invertalos das atrações, Dj Buiu anima o público presente. Antes das atrações principais de sábado e de domingo, a programação é destinada para as crianças! Às 13h, Léo Castro, e, às 15h, Lekolé comandarão os shows infantis, levando brincadeiras e muita música para criançada. E, além disso, terá o “Encontrinho com o Samba”, um espaço kids com oficinas de artes, infláveis, gastronomia infantil e muita diversão!

“Após o enorme sucesso da nossa primeira edição na praça, estamos realizando mais um evento gratuito em Niterói! Dessa vez, em um ambiente maior, com mais shows e mais atrações para toda a família se divertir. É um orgulho imenso poder fomentar a cultura da cidade e ver o Encontro com o Samba ocupar espaços que possibilitam o acesso de toda população!”, declarou Whatson Cardozo, músico e produtor.