São Pedro da Aldeia recebe investimento milionário

São mais de R$ 110 milhões em intervenções no Bairro Colinas, nas obras de requalificação da pista do acesso à cidade - Foto: Divulgação

Mais qualidade de vida para o cidadão de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Esse é o foco dos investimentos do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades (SEIC) e suas vinculadas, na melhoria da qualidade de vida do aldeense.

São mais de R$ 110 milhões em intervenções no Bairro Colinas, nas obras de requalificação da pista do acesso à cidade, a partir do entroncamento das rodovias RJ-106 e RJ-140 e em parcerias com a prefeitura na urbanização de bairros.

Importante destino turístico fluminense, a cidade, que atrai turistas pela sua história e suas belezas naturais, precisa oferecer à população uma atenção cada vez mais especial. Por conta disso, afirmou o secretário de Infraestrutura e Cidades, Uruan Andrade, durante evento na cidade, em que recebeu o título de cidadão, há uma preocupação do governador Cláudio Castro em levar mais obras de infraestrutura para a região.



"Temos obras de grande vulto na cidade, como a duplicação do acesso ao município, que vai proporcionar aos turistas e moradores uma melhor trafegabilidade. Já em parceria com a prefeitura estamos desenvolvendo projetos em bairros importantes para um crescimento ordenado de São Pedro da Aldeia", frisou Uruan Andrade.

Além da duplicação do acesso, que está sendo executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), há obras de urbanização no Bairro Colinas, que irão permitir que as pessoas possam sair de casa em dias de chuva sem precisar colocar sacolas plásticas nos pés. Outra obra importante, no Bairro Boa Vista, passa por readequação de projeto e será licitada em breve.

Para os moradores, as obras atendem a demandas antigas da população. O comerciante Alic Mers da Silva apontou a construção de passarelas sobre a RJ-106 como uma das grandes conquistas.

"Nos deixa com o nosso direito de ir e vir e viver da melhor forma, porque a gente tem mais segurança e mais agilidade quando precisa. Por exemplo, atravessar a rodovia para ir, sem correr riscos. Com certeza essa obra vem pra somar e também para melhorar o nosso dia a dia", afirmou Alic Miers da Silva

Na parceria com o município, pelo Programa Somando Forças, são intervenções de drenagem e pavimentação nos bairros Vinhateiro, Fluminense, Boa Vista e Estação. o programa do governo estadual repassa 95% dos recursos da obra para as prefeituras, que dão a contrapartida de 5%, além de fazer a licitação e fiscalizar a obra.