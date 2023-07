Taís Araújo interpretará Nossa Senhora no filme Auto da Compadecida 2

Taís Araújo está pronta para viver o papel da Nossa Senhora no filme Auto da Compadecida 2, previsto para ser lançado no final de 2024. No primeiro filme, o papel que agora será interpretado pela atriz de pele preta e cabelos encaracolados, foi antes estrelado por Fernanda Montenegro.

Por incompatibilidade com a agenda, a atriz considerada como a grande dama do cinema e da teledramaturgia brasileira não pode dar continuidade ao papel, no entanto, foi substituída por Taís, outra atriz de grande nome e talento.

Fernanda Montenegro não pode reviver a personagem pela incompatibilidade na agenda | Foto: Reprodução

"Nós falamos tanto que ninguém é insubstituível, mas Fernanda Montenegro é. Graças a Deus, temos muitas ‘Nossas Senhoras’, e interpretar essa nova versão da Compadecida será certamente uma celebração a elas." contou Taís com entusiasmo.

Encenando ao lado de Selton Mello e Matheus Nachtergaele, confirmados para viver novamente Chicó e João Grilo no longa, os atores receberam a nova intérprete e colega de cena com empolgação. "Seu fã desde sempreee! Finalmente juntos! Vamos!", postou Selton que foi respondido com o mesmo entusiasmo " Você não imagina a minha alegria! Sou muito sua fã, Selton ❤️", devolveu a atriz.

"Fico muito emocionada de fazer essa personagem porque, mesmo não tendo religião, sigo Jesus Cristo, Nossa Senhora e todos os santos. É muito emocionante mergulhar nesse lugar da fé, da bondade, da caridade", comentou Taís.

O longa conquistou o coração de muitos brasileiros pelo enredo que narra as aventuras da dupla Chicó e João Grilo, que vivem de enganar o vilarejo em que vivem. “O Auto da Compadecida 2” tem produção da Conspiração e H2O Produções, com distribuição da H2O Films, e roteiro de Guel Arraes, Adriana Falcão e João Falcão e está previsto para ser lançado no fim do ano que vem. .