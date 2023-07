Projeto Cine Escola começa nesta terça (4) em Maricá

O Cine Henfil abre a suas portas para o projeto Cine Escola, nesta terça-feira, 4 de julho. O Projeto Cine Escola é uma das ações do Cine Henfil, ligado à Secretaria de Cultura de Maricá, atualmente o espaço está sob gestão e administração do Centro de Criação de Imagem Popular (CECIP).

O Projeto é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Em junho, o Cine Henfil iniciou as oficinas do projeto Cine Escola para um grupo de professores do fundamental I do município de Maricá. Sob a orientação de professora Isabel Paranhos do Cinema e Educação (CINEDUC), entidade sem fins lucrativos considerada referência latino-americana em educação cinematográfica, os encontros tiveram o objetivo de propiciar aos professores uma reflexão sobre o papel da imagem na sociedade atual. Através de trechos de filmes, textos e desenhos estas oficinas propuseram de forma lúdica, introduzir a linguagem audiovisual e sugeriram formas divertidas de aplicá-las em sala de aula.

O Cine Henfil funcionará de terça a quinta-feira, com sessões voltadas para o projeto Cine Escola.

Os professores participaram de uma formação de 12 horas, em 4 encontros, de 3 horas cada, que aconteceu no CEPT Professora Zilca Lopes da Fontoura.

O Projeto Cine Escola também inclui a realização de exibições no Cine Henfil para estudantes, onde serão apresentados filmes com temáticas relevantes para o universo das crianças e que se relacionam com as Competências Gerais da BNCC. As primeiras exibições serão na terça-feira, 04 de julho, quarta-feira, 05 de julho e na quinta-feira, 06 de julho no Cine Henfil.

O Cine Henfil tem capacidade para 200 pessoas, sendo 190 com assentos comuns, quatro para pessoas obesas, quatro para cadeirantes e outras duas para pessoas com mobilidade reduzida, além de moderno equipamento cinematográfico com tela e projetor de áudio e vídeo.