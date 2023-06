Humorista Dihh Lopes faz stand-up no Teatro Municipal de SG

O humorista Dihh Lopes chega, no dia 3 de julho, segunda-feira, para apresentar o seu novo show que vem rodando o Brasil.

Dihh é o mestre de cerimônia de uma noite de stand-up em que os convidados são sempre secretos, só descobre quem vai! Sim, é para atiçar sua curiosidade ver se você ama mesmo a comédia! Descubra quem são os convidados secretos que você vai dar risada!

Para a sessão, a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg), dois pares de ingressos no dia 30 deste mês, para apresentação de segunda-feira, dia 3 de julho, às 20h.

Os ingressos podem ser adquiridos através do link:

https://www.sympla.com.br/evento/dih-lopes-e-convidados-em-sao-goncalo/2021539

Stand up comedy com Kwesny

Neste sábado (1º), o comediante Kwesny apresenta show de comédia musical ‘O Stand-Up É Brabo!’ no Teatro Municipal de São Gonçalo.



O artista, que é sucesso na internet , traz um show repleto de piadas que o público ainda não viu nos vídeos, ideal para curtir e rir com os amigos, em única sessão, neste sábado.

Além de comediante, Kwesny é imitador e músico. Iniciou sua carreira em 2011 e viralizou na Internet com vídeos de humor falando de temas cotidianos, além de vídeos de stand up comedy, com um humor peculiar.



Para a sessão, a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg), dois pares de ingressos no dia 29 deste mês, às 10h, para apresentação de sábado, dia 1º de julho, às 20h.



Os ingressos podem ser adquiridos através do link: https://www.sympla.com.br/evento/kwesny-show-de-comedia-em-sao-goncalo/2033950.

Musical

Neste domingo (2), às 19h, o Teatro recebe o espetáculo ‘Yorubá, o musical’. Para a sessão, a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, às 15h desta sexta-feira (30), através do Instagram (@turismoculturasg), doze pares de ingressos para apresentação de domingo (2).

O espetáculo aborda morte, caos, destruição e guerra se aproximando de Ilê-Ifé. O futuro do reino foi entregue nas mãos de três jovens, Malik, o guerreiro, Zuri a princesa de Ifé e Akin, o caçador. Entre tantos conflitos, medos, diferenças e inseguranças, eles precisam achar uma solução para salvar seu amado povo. Mas, em meio ao caminho, eles enfrentarão a pior batalha de suas vidas: achar a si mesmos ou se perder no caminho da guerra.



Os ingressos podem ser adquiridos através do link: https://www.sympla.com.br/evento/youruba-o-musical/2047254.

Serviço:

Dihh Lopes e convidados

Local: Teatro Municipal De São Gonçalo

Data: 03 de julho, segunda-feira, às 20:00

Endereço: Rua Doutor Feliciano Sodré, 100 – Centro

Duração: 70 minutos

Classificação: 16 anos