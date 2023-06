Documentário produzido por gonçalenses é exibido no Sesc São Gonçalo

O projeto audiovisual é uma parceria entre as empresas Ch Produções - do Chavão Dg; Produções Bee - de Vivi Santos e Rolé Mídias - de Fellipe Seixas - Foto: Divulgação

O projeto audiovisual é uma parceria entre as empresas Ch Produções - do Chavão Dg; Produções Bee - de Vivi Santos e Rolé Mídias - de Fellipe Seixas - Foto: Divulgação

Na próxima sexta-feira (30), será realizada a exibição do documentário "Negratividade! A Casa do Funk", às 19h, no Sesc São Gonçalo, com entrada gratuita.

O projeto conta a historia do funk na cidade, a relação com o movimento Black e a criação da ONG Rede Funk Social, que atua em São Gonçalo há 20 anos e possibilita o acesso dos jovens à cultura por meio do funk e também sobre o grupo de música Black Negratividade.

Produzido pelos artistas gonçalenses Chavão DG, que é cantor e produtor musical e por Fellipe Seixas, que é fotógrafo e trabalha com audiovisual, o documentário foi realizado após o Cultura Presente nas Redes contemplá-los com uma verba para a produção.

"O documentário conta a história do início do movimento do funk, de onde surgiu, além da relação do funk com a cidade e os frutos da ONG Rede Funk Social, que fica no Boaçu e contemplou diversos artistas da cidade. Eu sou um deles, fiz parte do movimento e criei o Grupo Negratividade com essa proposta de representatividade através da música.



O projeto audiovisual é uma parceria entre as empresas Ch Produções - do Chavão Dg; Produções Bee - de Vivi Santos e Rolé Mídias - de Fellipe Seixas.

"Essa exibição é extremamente importante para a cultura da cidade, assim como a manutenção e resistência do povo periférico de São Gonçalo que é referência no funk desde sua criação", disse Chavão Dg.

Sinopse:

O Funk é hoje o estilo musical mais ouvido e exportado do Brasil, ganha força nas favelas do Rio de Janeiro nos anos 80 e 90, e hoje influencia não só na música, mas no jeito de se vestir, pensar e agir. Mas de onde veio tudo isso? Como o funk chegou até onde ele está, e quais frutos ele gerou e gera até hoje? Conheça a história do projeto “Rede Funk Social”, residente no espaço cultural “Casa do Funk” e do grupo de música black “Negratividade”, que fizeram seu nome a partir da sua vivência e trabalhos com esse estilo musical tão único no documentário “Negratividade! A casa do Funk”.

O documentário já está disponível no Youtube, na página oficial do Grupo Negratividade.

Serviço:

Data: 30/06

Horário: 19h

Local: Sesc São Gonçalo (Av. Pres. Kennedy, 755 - Estrela do Norte, São Gonçalo - RJ, 24440-490)

*O ingresso pode ser retirado gratuitamente na bilheteria do Sesc.

Redes Sociais:

Grupo Negratividade: @negratividadeoficial

Ch Produções: @chproducoesoficial

Produções Bee: @vivibee4

Rolé Mídias: @rolemidias