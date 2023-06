Solar do Jambeiro, em Niterói, recebe Arraiá inclusivo

Evento acontece no Solar do Jambeiro, no Ingá - Foto: Layla Mussi

Evento acontece no Solar do Jambeiro, no Ingá - Foto: Layla Mussi

Eita que trem bom, sô! O Solar do Jambeiro recebe o “Arraiá da Feira Atípica” neste domingo, dia 02 de julho, a partir das 9h. Pautado pela diversidade e inclusão, o projeto apoiado pela Fundação de Arte de Niterói junta artesanato, comidas típicas de festa junina e música, com apresentação do cantor Léo Castro. O evento é gratuito.

Desenvolvido pela Casa Atípica, o arraiá integra instituições de Niterói voltadas para pautas de pessoas com deficiência (PCDs). O projeto é uma maneira de abrir oportunidade para familiares ou PCDs exporem produções artesanais e gerarem renda. Além da feirinha, o evento vai oferecer brincadeiras típicas para todas as idades.

A agenda do dia ainda conta com o show de Léo Castro. O repertório do artista mistura ritmos nordestinos e músicas autorais, do cancioneiro popular, baiões, forrós pé de serra e releituras da MPB. Focado no público infantil, "O polvo”, “Estalo a língua”, “Sapo da canoa” (Léo Castro), “Anunciação”, Xodó (Clássicos), “Pintinho”, “Pula pula pipoquinha” (Cancioneiro), são canções que não podem faltar.



A Casa Atípica é uma organização sem fins lucrativos que funciona desde 1996. Idealizada por Emanuele Rocha, o principal objetivo do projeto é promover a inclusão social, além de oferecer uma rede de apoio, informação e tratamento multidisciplinar às crianças e adolescentes com deficiência. A iniciativa visa colaborar com o fim do preconceito contra as pessoas com deficiência, promovendo um ambiente de igualdade e oportunidades para a construção de uma sociedade mais humana, tolerante e empática.

Serviço:

Arraiá da Feira Atípica

Data: Domingo, 02 de julho

Horário: 9h às 17h

Local: Solar do Jambeiro - Rua Presidente Domiciano, 195 - Ingá, Niterói - RJ

Evento gratuito

Classificação: livre