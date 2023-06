Neymar e Bruna escolhem nome da filha; saiba o significado

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram, nesta segunda-feira (26), que a primeira filha do casal se chamará Mavie. O nome feminino de origem alem tem origem incerta e pode ter surgido da expressão francesa "ma vie", que significa "minha vida".

O atleta deixou escapar o nome da filha ainda durante o Chá Revelação, que aconteceu no último sábado, na mansão do jogador, em Mangaratiba, Costa Verde do Rio. A escolha por Mavie foi confirmada por Biancardi nas redes sociais.

Leia Mais



➣ Tartarugas são devolvidas ao mar após reabilitação; vídeo

➣ Pescadores de Niterói fisgam atum de 155kg em alto mar

O casal anunciou a gravidez em abril deste ano. Neymar já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, do seu relacionamento com a ex-namorada, Carol Dantas.