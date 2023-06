Maricá abre Semana do Orgulho LGBTQIAPN+ com palestras

A Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, em parceria com a Coordenadoria Municipal LGBTQIAPN+, realizou ontem (26) uma palestra sobre educação pelos direitos humanos, celebrando o Orgulho LGBTQIAPN+, no Instituto Federal Fluminense (IFF), em Ubatiba.

O evento, que aconteceu na parte externa da instituição, teve como objetivo contribuir de forma educativa sobre direitos humanos, educação e a diversidade de gênero. Os estudantes puderem conhecer mais sobre conceitos e termos que envolvem sexo biológico, orientação sexual, sexualidade, identidade de gênero, além das leis voltadas para a comunidade LGBT.

Leia mais



➢ Dossiê contabiliza 273 mortes violentas de pessoas LGBTI+ em 2022



➢ Lei Paulo Gustavo: Como os fazedores de cultura avaliam o incentivo

O coordenador municipal LGBTQIAPN+ de Maricá e do Fórum LGBTQIAPN+, Carlos Alves, destacou a abertura da semana LGBTQIAPN+ de Maricá e a importância da participação dos alunos na palestra. “O Instituto Federal Fluminense é um espaço importante para dialogarmos com a juventude e os alunos sobre direitos humanos e educação. Estamos em uma sociedade cada vez mais evoluída e crítica. Essa é uma oportunidade enriquecedora de conhecimento”, disse o coordenador.

Cartazes com mensagens sobre LGBTfobia, garantia de direitos, preconceito e bandeiras da causa LGBTQIAPN+ foram expostas no debate. A professora de Artes do IFF, Manuela Nogueira, destacou a construção de uma educação igualitária, não discriminatória e democrática. “Eu, como educadora e coordenadora do grupo diversidades, acredito que é muito importante discutirmos e termos o envolvimento dos alunos com essa luta. Os cartazes foram elaborados em aula e reproduzem a luta contra a descriminação. A escola tem o seu papel social de formar alunos conscientes dos direitos LGBT, da representatividade, principalmente em tempos de preconceito, ataques e violência contra a comunidade. É um tema muito importante e precisa ser debatido”, explicou.

Professor de Direito e também presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem de Advogados do Brasil (OAB) de Maricá, o advogado Jorge Paes fez uma palestra sobre reflexão dos direitos humanos. “É importante trazer para os alunos as questões legislativas para comunidade LGBTQIAPN+, como a lei que criminaliza a homofobia e a homotransfobia. Cabe à escola exercer esse papel de formação para minimizar os problemas, pois o Brasil tem histórico de um grupo subjugando o outro, tratar todas as minorias e mostrar que existem leis que defendem a causa LGBT. A educação é transformadora de direitos”, declarou o advogado.

Programação Semana LGBTQIAPN+

Terça-feira (27/06)

10h - Posse da Comissão de Direitos Humanos e Educação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB- Maricá) e palestra do advogado Nélio Georgini, na sede da OAB- Maricá, em Araçatiba.

Quarta-feira (28/06)

10h - Hasteamento da bandeira Arco Íris do Orgulho LGBTQIAPN+ na Casa de Cultura.14h- Entrega de Moções na Câmara Municipal de Maricá para homenagear militantes pelo Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+

Sexta-feira (30/06)

10h - Debate “Saúde É Orgulho”, com profissionais de saúde do 4º distrito, na Lona Cultural Beth Carvalho, em Itaipuaçu.

14h - Ato político cultural “Respeite nosso orgulho”, com realização de ações sociais, shows e apresentações artísticas na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.