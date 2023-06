Quadrinista gonçalense é selecionado para o Anime Friends, em SP

O morador do bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo, Eberton compartilhou a novidade com seus seguidores com muita empolgação - Foto: Divulgação

O morador do bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo, Eberton compartilhou a novidade com seus seguidores com muita empolgação - Foto: Divulgação

O quadrinista gonçalense Eberton Ferreira, de 44 anos, também conhecido como Ton, foi selecionado para ser um dos expositores 'Artist´s Alley' (espaço destinado à exposição de autores, quadrinistas, roteiristas e ilustradores) do Anime Friends, maior evento de cultura pop asiática da América Latina.

Comemorando a 20ª edição, o evento, que é um dos pioneiros no Brasil em trazer a cultura pop japonesa para o país nesse formato, vai ser realizado dos dias 13 a 16 de julho, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Para adquirir o ingresso, basta acessar esse link e clicar na aba 'ingressos', na parte de cima da página.

"Essa é a primeira vez que participo da edição de São Paulo. É muito difícil de passar na seleção deles, pois são artistas de todo o país que se inscrevem", contou Eberton.

Morador do bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo, Eberton compartilhou a novidade com seus seguidores com muita empolgação e disse estar "aguardando para vê-los em São Paulo".



O quadrinista irá expôr e vender suas histórias em quadrinhos, que também estão disponíveis em seu site: https://www.estudioton.com.br/hqs-lancadas/.

Para entrar em contato com o autor, acesse o linktree com todas as suas redes sociais.