Alice no País das Maravilhas retorna ao Teatro Municipal de SG

No dia 29, as duas primeiras apresentações serão destinadas aos alunos da rede municipal de ensino, que assistem ao espetáculo sem nenhum custo - Foto: Divulgação

No dia 29, as duas primeiras apresentações serão destinadas aos alunos da rede municipal de ensino, que assistem ao espetáculo sem nenhum custo - Foto: Divulgação

O espetáculo infantil “Alice no País das Maravilhas” volta ao palco do Teatro Municipal George Savalla Gomes, na quinta-feira (29), em três sessões. A apresentação, que promete encantar o público mirim, conta a história de Alice e suas aventuras no País das Maravilhas.

Na quinta-feira (29), a peça infantil conta com três sessões, às 10h e 14h e às 19h. Na peça, Alice estuda para a prova, mas em certo momento vê um coelho com um relógio. Para sair do tédio, a menina resolve seguir o coelho até sua toca e então vai parar no País das Maravilhas.

No dia 29, as duas primeiras apresentações serão destinadas aos alunos da rede municipal de ensino, que assistem ao espetáculo sem nenhum custo. A terceira sessão terá ingressos à venda ao público.

Leia Mais



➣ Festa de São Pedro é celebrada em Jurujuba nesta semana

➣ São Gonçalo abre consulta sobre a Lei Paulo Gustavo

Para a sessão aberta ao público, a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, no dia 27, terça-feira, através do Instagram (@turismoculturasg), 5 pares de ingressos, para apresentação de quinta-feira (29), às 19h.

Sessão 3 (aberta ao público) : 19h

Valores dos ingressos: Inteira: R$ 60 / Meia: R$ 30.

Os cem primeiros pagam valor promocional de R$ 20

Ingressos antecipados no Sympla, através do link:

https://www.sympla.com.br/evento/alice-no-pais-das-maravilhas/2017042

Serviço:

Alice no País das Maravilhas

O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo.