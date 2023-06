Teatro de São Gonçalo recebe show de comédia com Junior Chicó

O comediante pernambucano Junior Chicó traz seu novo espetáculo de comédia para São Gonçalo na próxima sexta-feira (30/06). O Teatro Municipal de São Gonçalo, no Centro, recebe, a partir das 21h, uma apresentação única do show de stand-up comedy "Como Partir o Coração de um Aquariano".

Em seu segundo show solo, o artista - que tem passagens por espetáculos de humor reconhecidos de São Paulo, como Comedia Ao Vivo’ e ‘4 Amigos’ - comenta, com muito bom humor, os desastres amorosos vividos ao longo de sua vida. O aquariano parte dos esteriótipos de seu signo para contar situações inusitadas de sua juventude, como pelos quais "chorou escorregando na parede do banheiro ouvindo Celine Dion".

