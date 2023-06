Ella, ex-cantor Jotta A, exibe corpo exuberante em dia de praia

A cantora Ella, que ganhou fama ainda como o cantor gospel Jotta A, recebeu elogios após uma publicação recente, em que está com um biquíni vermelho em uma praia. No entanto, apesar dos elogios, Ella também recebeu muitos comentários transfóbicos, vindos de uma parcela de pessoas que ainda a conheciam como Jotta A.

Na publicação, com a legenda “Pra você eu sou alto risco”, a cantora aparece posando em uma praia e mostra para os seguidores o resultado de suas cirurgias. Entre os comentários estão alguns elogios à aparência da cantora, mas em maioria estão pessoas lamentando sua transição e se referindo à Ella com seu antigo nome.

Ella deu início ao seu processo de transição há dois anos, durante a pandemia. Desde então, a cantora já passou por terapia hormonal, cirurgias de feminização e a retificação do seu nome, em fevereiro deste ano. Em sua identidade, agora se chama oficialmente Ella Viana de Holanda. Dentre as cirurgias de feminização estão o silicone nos seios, intervenções no nariz, recontorno da testa e contorno dos ossos.

Durante a última semana, a cantora de 25 anos compartilhou em suas redes que está muito feliz em passar por esse processo, recomeçar sua carreira - agora fora da música gospel - e se redescobrir enquanto mulher trans. Recentemente, a artista, que assumiu ser uma mulher trans em abril de 2022, lançou o single pop “Pesadona”.

Antes de se identificar como Ella, a cantora já fazia parte do mundo musical como Jotta A, cantor de música gospel lançado no “Programa do Raul Gil”. Após a participação, em que Ella (na época Jotta A) ganhou o programa, a cantora assinou contratos com gravadoras e lançou alguns álbuns gospel. A artista encerrou sua carreira na música gospel em 2020, dois anos antes de se assumir trans publicamente.