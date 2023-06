'Jade da Shein', sósia da Jade Picon rebate críticas e viraliza

Moradora de Campos, no norte fluminense do Rio, a influencer Alice Sales (@aliceepah) soma mais de 140 mil seguidores no Instagram por conta de seu trabalho como modelo e, principalmente, pela impressionante semelhança com a atriz, ex-BBB e também modelo Jade Picon.

Mãe de três meninas e dona de um corpo escultural, Alice produz, além de muitas fotos, conteúdos de humor que 'conversam' com a semelhança com a atriz, como num vídeo reel em que usa a legenda "Como explicar que sou igual a Jade, mas não sou rica como ela?".

No entanto, nem a beleza e o humor isentaram Alice de receber comentários negativos de haters. Na última semana, após postar uma foto com um vestido justo e decotado, uma seguidora comentou "A Jade tá grávida?", o que gerou uma sequência de outros comentários semelhantes em paralelo a outros que defendiam a modelo.

Sem medo de responder abertamente, Alice apenas escreveu: "Sim, do seu marido".

Dias depois, ela gravou stories explicando "o quão ruim é ter que perder tempo respondendo a esse tipo de comentário" e que não pretende se abalar por críticas como acontecia anteriormente, quando mais jovem.

"Só eu sei o quanto isso me afetava, sempre fui muito magra, tomava remédio para engordar, para ganhar massa, ter um corpo legal e não vai ser esse tipo de coisa que vai me parar", resumiu.