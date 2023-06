Festival de Quadrilha chega ao Centro de Tradições Nordestinas de SG

As apresentações têm início neste sábado (24) e domingo (25), a partir das 19h, no Centro de Tradições Nordestinas Severo Embaixador Nordestino, em Neves - Foto: Divulgação/ Agência Brasil

As apresentações têm início neste sábado (24) e domingo (25), a partir das 19h, no Centro de Tradições Nordestinas Severo Embaixador Nordestino, em Neves - Foto: Divulgação/ Agência Brasil

As comemorações das festas Juninas chegam, a partir deste fim de semana, ao Centro de Tradições Nordestinas, com o Festival de Quadrilha. O evento conta com o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo e a quadrilha Balão Mágico. Haverá premiação de até R$ 3 mil.

As apresentações têm início neste sábado (24) e domingo (25), a partir das 19h, no Centro de Tradições Nordestinas Severo Embaixador Nordestino, em Neves. As quadrilhas irão se apresentar em seis finais de semana e as interessadas em participar do evento têm até o dia 23 de julho para se inscrever na Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo, no Centro Cultural Joaquim Lavoura (Lavourão), na Estrela do Norte. ou durante os dias de apresentação, no Centro de Tradições Nordestinas.

Além de se divertir com as apresentações, os visitantes poderão aproveitar as comidas típicas nordestinas vendidas nos quiosques.



Serviço:

Festival de Quadrilha

Datas: 24/06 e 25/06; 01/07 e 02/07; 08/07 e 09/07; 15/07 e 16/07; 22/07 e 23/07; 29/07 e 30/07 (encerramento), sempre a partir das 19 h.

Local : Centro de Tradições Nordestinas Severo Embaixador Nordestino, na Rua José Augusto Pereira dos Santos, próximo ao Colégio Municipal Ernani Faria e à 73ª DP, em Neves.

Inscrições para o evento:

Secretaria de Turismo e Cultura, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, na Avenida Presidente Kennedy, 721, Estrela do Norte, de segunda a sexta, das 9h às 17h.

As inscrições também podem ser feitas durante os dias de apresentação e encerram no dia 23/07.