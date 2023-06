Bauernfest: a Festa do Colono Alemão de Petrópolis começa nesta sexta-feira, 23

A festa mais tradicional de Petrópolis está prestes a começar. A abertura da 34ª Bauernfest será nesta sexta-feira, 23, no Palácio de Cristal, a partir das 18h.

Esta edição do evento, que neste ano volta a seu período tradicional, os meses de junho e julho, passando pelo Dia do Colono Alemão, 29 de Junho, vem cheia de novidades na programação, que está espalhada pela cidade toda, chegando até os distritos.

“Os últimos meses foram de recuperação, não só da nossa cidade, mas também de retomada do turismo. Temos ótimos índices de ocupação hoteleira e de movimentação nos atrativos. Fruto de um esforço coletivo”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.

Centros Culturais, como o de Cascatinha, Pedro do Rio, Estação Nogueira e Céu da Posse, assim como o Museu Casa do Colono, a Casa de Petrópolis Casa Stephan Zweig e Rua Teresa vão receber palestras, oficinas contações de histórias, entre outras atividades.



No Centro de Petrópolis, o Centro Cultural Raul de Leoni também contará com programação, incluindo a Mostra de Cinema Alemão, no Cine Humberto Mauro, e a exposição Profissão Artista, que será aberta nesta quinta-feira (22), às 19h, e ficará em cartaz até o último dia da 34ª Bauernfest.

Este ano, a Praça da Liberdade volta a fazer parte do burgo alemão, com uma programação especial voltada para as crianças, com oficinas, apresentações teatrais e de música, além dos tradicionais jogos germânicos. A Praça da Liberdade também está no trajeto das Fanfarras, que passam também pela Praça Dom Pedro e Palácio de Cristal, e dos Desfiles Folclóricos.

Por falar em Palácio de Cristal, é lá onde se concentram as apresentações dos grupos folclóricos de dança, no Palco Koblenz, montado nos jardins do Palácio, além de apresentações teatrais, orquestras, contações de histórias e os tradicionais concursos de Chope Em Metro, Chapéu Mais Enfeitado e o da Realeza que, este ano, vai ser realizado dentro da programação, além do Baile Geração Prateada, para o público 60 +, entre outras atividades para todas as idades.

“Temos uma programação extensa, com o que a Bauernfest já traz de tradicional, além das novidades que incluem os Centros Culturais dos distritos, com uma série de atividades para todas as idades”, ressaltou a presidente do IMC, Diana Iliescu.

Programação de Abertura

A solenidade de abertura da 34ª Bauernfest será nesta sexta-feira, 23, a partir das 18h, no Palácio de Cristal, com a presença de autoridades locais e do Cônsul-geral da Alemanha no Rio de Janeiro, Dirk Augustin.

Confira a programação desta sexta-feira, 23:

Palácio de Cristal



18h - Cerimônia de Abertura: Hasteamento da Bandeira Banda do Batalhão Fala das autoridades, seguido sangria do primeiro barril de chope

19h – Dupla do Rio

19h – Hoppeditz – Os Tolos

20h30 – Banda Germânica - Palco Engelbert Seiler (interno)

Palco Koblenz



19h15 – AGFAP

20h – Bergstadt

20h45 – Blumenberg

21h30 – Rheiland Pfalz

22h15 – Bauerngruppe

Fanfarra

18h – Circuito Bauernfest (Praça Dom Pedro x Praça da Liberdade x Palácio de Cristal)

Praça da Liberdade

20h30 – O Velho Blues

A programação completa dos 17 dias da Bauernfest está disponível no site do evento https://web2.petropolis.rj.gov.br/bauern/

Identificação para as crianças

Durante toda a festa, serão distribuídas pulseiras de identificação para as crianças. Um cuidado especial com os pequenos.

As pulseiras estarão disponíveis no trailer da Polícia Militar, no início da Rua Alfredo Pachá, no posto da Guarda Municipal, em frente à Cervejaria Bohemia e na entrada do Palácio de Cristal, no Centro de Informação Turística.

Basta retirar as pulseiras e preencher com o nome e o telefone do responsável, além do nome da criança. Assim, se as crianças se perderem, os familiares serão facilmente localizados.

Plano de Mobilidade Urbana

Para dar mais fluidez ao trânsito e garantir a mobilidade nos 17 dias da 34ª Bauernfest – Festa do Colono Alemão, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) elaborou um plano de mobilidade.

As ações começaram antes do início da festa, com o reforço na sinalização viária na Avenida Barão do Rio Branco e a realização do simulado para garantir o acesso dos veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros. Também houve a inversão da mão da Rua Padre Siqueira, no Centro, uma vez que a Alfredo Pachá está interditada para a realização da festa.

A partir de sexta-feira (23), primeiro dia Bauern, tem início as alterações no funcionamento do estacionamento rotativo. Às sextas, sábados e domingos passa a funcionar das 8h às 22h, nas ruas do Centro Histórico. Nos outros dias (de segunda a quinta-feira), o funcionamento é normal – das 8h às 19h.

Na Rua Teresa, o estacionamento rotativo permanece sem alteração.

O estacionamento rotativo da Rua Treze de Maio ficará proibido entre às 18h das sextas-feiras até meia noite dos domingos.

Já na Rua Sete de Abril, o estacionamento rotativo estará proibido diariamente até próximo ao ponto de ônibus.

Para o atendimento aos ônibus de turismo, a CPTrans também elaborou um plano de mobilidade. Haverá barreiras, das 7h30 às 18h, aos sábados e domingos nos pórticos do Quitandinha e do Bingen, e no Retiro onde as equipes das CPTrans estarão adesivando os veículos e indicando os locais permitidos para embarque e desembarque, e também as áreas destinadas para o estacionamento.

A CPTrans contará com auxiliares de trânsito nos principais pontos da cidade orientando os motoristas.

Um mapa interativo pode ser acessado no site da Prefeitura de Petrópolis https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1QocRvPTajzfIqjKsXFFwcrAT2tScYvQ&ll=-22.50727078989174%2C-43.183271550000015&z=16.

BAUERNFEST 2023 - Palácio de Cristal e Praça da Liberdade

*HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:*

2ª - FECHADO

3ª a 5ª - 12h às 22h

6ª a sábado - 10h às 00h

Domingo - 10h às 22h

Obs.:

Dia 28/06 (qua) - 10h às 00h

Dia 29/06 (qui) - 10h às 22h