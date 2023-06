Bauernfest de Petrópolis: confira a programação dos tradicionais desfiles

Os desfiles folclóricos acontecem no primeiro e último domingo da festa - Foto: Divulgação

Os desfiles folclóricos acontecem no primeiro e último domingo da festa - Foto: Divulgação

Os tradicionais desfiles da Bauernfest vão acontecer nos três finais de semana da maior festa de Petrópolis. A 34ª Bauernfest – Festa do Colono Alemão, começa no dia 23 de junho e segue até nove de julho com uma programação extensa, que tem como objetivo a valorização da cultura e gastronomia germânica.

Os desfiles folclóricos acontecem no primeiro e último domingo da festa, nos dias 25 de junho e nove de julho, respectivamente. As apresentações pelas ruas do Centro Histórico têm início às 10h. A programação é gratuita.

“Milhares de pessoas acompanham esses desfiles, realizados pelos grupos folclóricos e também com a participação dos descendentes dos colonos alemães. Durante a Festa do Colono, Petrópolis se veste das cores da Alemanha. Esses desfiles são importantes, tanto culturalmente quanto para a economia da nossa cidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Já o Desfile das Lanternas acontece no sábado, dia primeiro de julho. A programação também é gratuita e o cortejo passa pelas ruas que ficam no entorno do Palácio de Cristal, palco principal da Bauernfest. O desfile tem início às 20h e logo após, acontece o concurso de lanternas.

“As lanternas são confeccionadas pelos próprios participantes e também pelos artesãos que expõem seus produtos. Logo após o desfile tem o concurso, que acontece no Palácio de Cristal. É um desfile bem bonito e que atrai a atenção dos moradores e turistas”, comentou a secretária de Cultura, Diana Iliescu.

Confira a programação dos desfiles:

Desfiles Folclóricos

Dias: 25/6 e 9/7

Horário: 10h

Trajeto: Saída do Museu Imperial passando pela Avenida Imperatriz, Avenida Koeler, Praça da liberdade, Avenida

Roberto Silveira até a Rua Padre Siqueira.Desfile das Lanternas

Dia: 1/7

Horário: 20h

Trajeto: Início na Igreja Luterana passando pela Avenida Ipiranga, Avenida Koeler, Praça da Liberdade, Avenida Roberto Silveira, Rua Alfredo Pachá até o Palácio de Cristal.