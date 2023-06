Faustão deve voltar a apresentar os domingos na Record

Fausto Silva, popularmente conhecido como Faustão, pode estar prestes a ingressar em uma nova fase de sua carreira. Desde que deixou seu programa diário na Band, o apresentador está afastado da televisão, mas surgem rumores de que ele poderá ser o mais novo contratado da Record.

A emissora tem como objetivo impulsionar sua audiência dominical, que vem enfrentando dificuldades nos últimos tempos. Faustão poderia ser a chave para reverter essa situação, competindo diretamente com Eliana e Luciano Huck, e possivelmente substituindo o atual apresentador dos domingos da Record, Rodrigo Faro.

Leia também:

➣ Globo deixa Boninho de fora da direção de reality show

➣'Corpão' de ex-goleira causa 'alvoroço' entre os internautas

A Record tem recebido Faustão de braços abertos. No ano passado, ele foi sondado pela emissora, mas recusou a proposta de iniciar conversas. No entanto, uma transferência para a TV do bispo Edir Macedo poderia ser um novo impulso em sua carreira de sucesso.



A emissora enfrenta uma queda de público significativa nas tardes de domingo. O programa "Hora do Faro" tem obtido uma média de apenas 3,0 pontos de audiência, ficando bem atrás de outras emissoras, como o SBT, por exemplo.

Aqueles que defendem a contratação de Faustão argumentam que ele seria capaz de atrair mais telespectadores para o fim da tarde e início da noite. Isso poderia, pelo menos teoricamente, possibilitar uma conciliação de horários entre os dois apresentadores, sem resultar em uma mudança de horário ou na demissão de Rodrigo Faro, que não está muito animado com a ideia de mudar para o sábado, onde seria concorrente direto de Marcos Mion.

A possível chegada de Faustão à Record cria uma expectativa no público e na indústria televisiva. Seria interessante ver como ele se adaptaria a um novo cenário e como sua presença impactaria a audiência do canal. Enquanto aguardamos por novas informações, resta-nos especular sobre o futuro de Faustão e como ele poderá influenciar a dinâmica dos programas dominicais.