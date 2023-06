Globo deixa Boninho de fora da direção de reality show

Mudança nos bastidores dos reality shows da TV Globo; o diretor J. B. de Oliveira, o Boninho, deixará o comando do programa "No Limite" durante a próxima temporada. A informação foi confirmada pela própria emissora nesta quarta-feria (21/06). O showrunner, que ocupou a cadeira de direção-geral do programa nos últimos anos, será substituído por Rodrigo Gianetti.

A mudança já estava prevista, segundo a emissora. O contrato de renovação de licenciamento assinado entre o canal de TV e a Endemol Shine Brasil, empresa responsável pelo formato do programa, estabelecia que, a partir da sétima temporada, a companhia iria assumir o comando do reality. Os episódios serão entregues já "prontos" para a emissora, que só exibirá a atração.

Junto de Gianetti, os diretores Vivian Alano e Padu Estevão também devem participar do comando da produção, que voltou a ser filmada neste mês. As gravações estão acontecendo na Amazônia. A estreia da sétima temporada está prevista para o mês que vem, em meados de julho, com apresentação de Fernando Fernandes.



A Rede Globo também destacou que Boninho não foi demitido e que ele segue no comando de outros shows produzidos pelo canal. Ele é diretor de núcleo e de gênero em diversas atrações do canal. A principal delas é o reality Big Brother Brasil, na qual o diretor chega a aparecer ocasionalmente para intervenções diretas. Além do BBB, ele também participa da produção do 'The Voice', do 'Caldeirão' com Mion e do recente 'Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua'.