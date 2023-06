Festa de São João começa nesta sexta-feira (23/06) em Itaboraí

Nesta sexta-feira (23/06), a partir das 10h, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, começam as festividades em celebração ao santo padroeiro de Itaboraí, São João Batista, comemorado no dia 24 de junho. E para celebrar, a Igreja Matriz São João Batista, com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, preparou uma programação especial até domingo (25/06).

A festa de São João Batista, como é conhecida, é tradicional na cidade e reúne milhares de pessoas, tanto católicos quanto a população em geral. A programação contará com shows católicos de Ilmar Quintanilha, Eduardo Jorge e Fraternidade São João Paulo II. Além de barraquinhas de comidas típicas, quadrilha, acendimento da fogueira, leilão, show de prêmio, missa, novena, e muito mais.

Confira a programação:

23/06 (sexta-feira)

10h - Início do funcionamento das barraquinhas

12h - Almoço no barracão

18h30 - 9º dia da Novena

19h - Santa Missa Campal (após, acendimento da Fogueira de São João Batista)

21 - Quadrilha

21h30 - Show Ilmar Quintanilha

24/06 (sábado)

8h - Santa Missa

9h - Funcionamento das barraquinhas

10 - Santa Missa

12h - Almoço no barracão/leilão

19h - Santa Missa Campal e Procissão

21h30h - Show Eduardo Soares

25/06 (domingo)

7h - Missa na Matriz

8h - Funcionamento das barraquinhas

9h - Missa na Matriz

12h - Almoço no barracão/leilão

14h - Show de prêmios

18h - Missa na Matriz/festejos

21h30 - Show Fraternidade São João Paulo II