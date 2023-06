Banco Central anuncia serviço de 'Pix automático' para 2024

O Banco Central anunciou, nesta quarta-feira (21), uma atualização para o sistema Pix. Segundo o órgão, a modalidade deve receber a possibilidade de "Pix Automático" a partir de abril de 2024. Com a nova funcionalidade, usuários poderão programar o uso da forma para pagamentos recorrentes.

O serviço deve funcionar de forma parecida a do "débito automático", modalidade comumente utilizada para pagamentos de recorrência periódica. A diferença é que com o Pix não seria preciso existirem convênios bilaterais entre as instituições envolvidas para a realização da transação, como acontece com o débito.

Leia também:

➢ Dívidas de até R$ 5 mil poderão ser parceladas em 60 meses

➢ Exame toxicológico volta a ser obrigatório para motoristas profissionais

O cronograma do projeto apresentado pelo BC prevê que o serviço permaneça em fase de especificação até agosto. após a definição e publicação das regras relacionadas a ele, o que acontece em setembro, o "Pix automático" entra na fase de desenvolvimento de sistemas, em outubro, até ser submetido a testes no mês de março e, finalmente, lançado ao público em abril de 2024.

Fontes indicam que o Banco Central esteja estudando lançar um serviço para Pix internacionais. Até o momento, porém, a informação não chegou a ser confirmada. A modalidade foi inaugurada em outubro de 2020 e, segundo pesquisas do próprio BC, teria impactado o uso de outras modalidades de apagamento desde que foi disponibilizado à população.