Grupo de SG se apresenta em Festival de Talentos em Copacabana

Criada em 2020, na cidade de São Gonçalo, a banda Nyala traz uma fusão inovadora de estilos musicais, com uma base sólida na black music, o grupo mistura também diversas influências como rap, samba e funk.

Em 2023, a banda já se apresentou em eventos como o EMANCIPA RJ, realizado no Campus da UERJ Maracanã, pelo coletivo social de mesmo nome. E agora, mais recentemente, a banda foi classificada para as semi finais do Festival de Talentos da MPB, que será realizado nos dias 15,16 e 17 de julho, na Sala Baden Powell, em Copacabana.

Através de uma seletiva online para a competição entre compositores, a banda foi classificada para a semifinal e irá se apresentar com seu mais recente lançamento, a música "Perto de Mim".

Link do Festival de Talentos da MPB: https://festivaltalentosdampb.com.br/?fbclid=PAAaZyj8GylEpB8ImhjimaVkAXBLk87I6a_lcS6BCq9zGwSOjWGsP7oVTy08Q



"A banda Nyala está pronta para deixar sua marca na cena da black music e levar o nome de São Gonçalo para o mundo. Nosso som autêntico vai encantar os amantes de música e com certeza irá conquistar novos fãs de todos os tipos de idades, por todo o caminho", disse Roger Pimentel, vocalista, compositor e representante do grupo.



Formação

A banda é composta por Roger Pimentel nos vocais e nas composições; Felipe Seixas no contrabaixo; Stwart Fernandes nas guitarras e vocais e Jefferson Tavares na bateria.

Os musicos tem como insipiração os grandes ícones da música negra mundial, incorporando essas referências na sonoridade da banda, dando uma nova roupagem ao gênero.

Contato:

Instagram: @nyala.oficial

E-mail: contato.nyala@gmail.com

Youtube: Nyala