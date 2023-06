Carreta eMuseu do Esporte chega em Itaboraí nesta quinta-feira (22)

Com muita tecnologia, interatividade e imersão na história do esporte nacional, Itaboraí receberá a Carreta eMuseu do Esporte, na próxima quinta-feira (22/06), das 9h às 16h, na Praça Itamar da Silva Júnior, no Centro. O projeto acontece com patrocínio da Enel Distribuição Rio, em conjunto com a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, por meio da Lei de Incentivo do Governo Estadual.

A carreta ficará na cidade até o próximo domingo (25/06), sendo os dias 22 e 23 de junho (quinta e sexta-feira) reservados para estudantes da rede municipal de ensino. Já no fim de semana, as atividades serão abertas ao público, sempre de 9h às 16h, com entrada gratuita. Vale destacar que a programação é válida para pessoas de todas as idades.

O projeto, que já passou por vários estados do Brasil, conta com um veículo equipado com simuladores em tecnologia de ponta, acervo dos colecionadores e tem o objetivo de mostrar as principais conquistas do esporte brasileiro. Além de incentivar a prática desportiva para todas as idades, a carreta e todas as atividades propostas no projeto, são totalmente acessíveis a deficientes visual, auditivo ou físico. E conta ainda com monitores capacitados para receber o público.



O secretário municipal de Esporte e Lazer, Fábio Santos (Fabão), falou sobre a importância desse projeto acontecer em Itaboraí e agradeceu a todos os responsáveis por essa iniciativa.

"É uma honra Itaboraí ter sido escolhida para participar do projeto eMuseu, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Agradecemos ao governo do estado, ao prefeito Marcelo Delaroli, aos criadores do projeto e aos parceiros por esta oportunidade incrível que teremos o prazer de fazer parte. Convidamos moradores e visitantes para participar desta experiência que desafia o público na prática virtual de esportes, numa plataforma 3D. Teremos também atividades na praça, como aulas de esportes e recreação infantil”, destacou Fábio Santos (Fabão).

É importante frisar que os professores da rede municipal de ensino da cidade e mais 12 monitores, serão capacitados por meio de oficinas de criação de material esportivo produzidos a partir de elementos recicláveis, enfatizando a sustentabilidade. A atividade é baseada no conteúdo pedagógico das cartilhas educativas do eMuseu do Esporte.

No interior do veículo, os visitantes contam com nove atividades, dentre eles, simulador de canoagem que gera energia, simulador de ski, atletas em holografia, acervos físicos e muita interatividade. Quem escolher viver essa experiência, poderá apreciar o Maracanã de um ângulo feito por imagens aéreas do estádio. Também uma inédita imersão com tour virtual pelo Complexo Esportivo Júlio Delamare, que garante a apresentação das modalidades natação, salto ornamental, polo aquático e nado sincronizado para todo o público.

Além de todas essas inovações tecnológicas, em uma das salas, os visitantes poderão ver acervos únicos como pegadas de heróis do futebol, incluindo Nenê, Adriano Imperador, Zico e Pelé. Para mostrar a importância do esporte na prática, do lado de fora da carreta será montada uma praça esportiva com atividades como badminton, futebol, ténis de mesa, vôlei sentado e muito mais.

Serviço:

Carreta eMuseu do Esporte

Data: de 22 a 25 de junho

Horário: 9h às 16h

Local: Praça Itamar da Silva Júnior, no Centro