Rodrigo Faro vende carro por causa de carona para Sabrina Sato

Uma carona para a Sabrina Sato obrigou Rodrigo Faro a vender seu próprio carro. Pelo menos foi isso que o apresentador contou durante uma entrevista concedida ao podcast "O Pod é Nosso" junto de sua esposa, Vera Niel. Segundo o 'comandante' do "Hora do Faro", ele precisou vender o veículo depois que um creme para pernas usado por Sabrina deixou marcas no couro do banco de seu veículo.

"Fui dar uma carona pra ela, e a Sabrina passa aqueles cremes na perna que fica cheio de brilho. Beleza, dei a carona pra Sabrina, ela sentou... Quando ela saiu, ficaram as duas coxas dela no banco de couro do carro, com glitter e aquele tom da pele, que bronzeia a perna. (...) Eu mandei lavar o carro 12 vezes, em todos os 'lava-rápidos'. Passei água sanitária, tudo o que você pode imaginar, e não saiu... E vendi o carro. Ainda valorizou, porque eu falei: ‘Está vendo essas duas marcas, aí? São as coxas da Sabrina'", contou Faro.

Segundo Vera, Rodrigo tem mania de limpeza e se incomoda profundamente com marcas e sujeiras deixadas em objetos e roupas. "Ele tira a própria camiseta, dá uma cuspida e limpa as coisas. Não pode ter uma parede suja, nada", explicou a esposa no podcast.