Influencer é agredida por mulheres ao pular de paraquedas seminua

Segundo Cris, as mulheres vaiaram a sua presença, dizendo que aquele não era o lugar para “mulheres desse tipo" - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A modelo e influenciadora Cris Galera usou as redes sociais nesta terça-feira (20), para relatar um episódio de agressão e preconceito após decidir pular de paraquedas seminua em São Paulo. Ela conta que foi hostilizada e ameaçada por outras mulheres que estavam na fila para saltar, por estar de maiô e salto alto durante as instruções de pouso.

Segundo Cris, as mulheres vaiaram a sua presença, dizendo que aquele não era o lugar para “mulheres desse tipo".

“Fui de biquíni para gravar um conteúdo para o Instagram antes do salto e iria trocar de roupa. Mas depois dessa situação, eu decidi pular usando meu biquíni e salto alto, para mostrar que todas nós podemos sim estar em qualquer lugar”, disse a modelo.

No Instagram, Cris desabafou e escreveu na legenda de uma foto: “Após um processo de cura, eu tive coragem de expor sobre isso só agora. Descobri que amo a adrenalina de pular de paraquedas, e quando fui saltar pela 2ª vez, infelizmente fui pega de surpresa ao ser hostilizada e agredida por outras mulheres que iriam saltar também, dizendo que lá não era lugar para mim, por eu ser sexy demais. Apontaram o dedo para mim. Fui vaiada com elas querendo tirar minha coragem. Isso é um absurdo”.

A influenciadora disse ainda que foi vítima de preconceito devido a sua beleza. “É lamentável que a beleza de uma pessoa ainda seja motivo para discriminação e preconceito em pleno século 21. Mas não deixei me abalar pelos ataques e decidi pular do meu jeitinho: de biquíni e salto alto, um dos mais altos que eu tenho! E foi libertador! Esperamos que esse tipo de situação não se repita e que todas as pessoas possam desfrutar de suas atividades sem serem julgadas por sua aparência”, concluiu.