Blogueira revela que ficou com Neymar na véspera do Dia dos Namorados

A blogueira Fernanda Campos afirma ter ficado com o jogador Neymar no último domingo (11), véspera do Dia dos Namorados. A coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, teve acesso exclusivo às conversas de Fernanda com o atleta, que está noivo de Bruna Biancardi e à espera de seu segundo filho.

De acordo com o que mostra o print das conversas, os dois começaram a se falar pelo Instagram em novembro do ano passado. O jogador passou a flertar com Fernanda durante a Copa do Mundo e, segundo a moça, ele havia dito que o seu relacionamento com Bruna estava oscilando. E, de fato, o casal estava separado nesse período. Porém, reataram em janeiro deste ano, anunciando a gravidez da moça em seguida.

Em janeiro, trocaram WhatsApp, fizeram chamada de vídeo e agora, em junho, quando Neymar retornou para o Brasil, ele a convidou para um encontro em um apartamento luxuoso, na Vila Madalena, em São Paulo. Ainda de acordo com a blogueira, o atleta estava na capital paulista para encomendar um terno, uma vez que seria padrinho de casamento de um amigo. O colega em questão é Cris Guedes, um dos “parças” mais antigos do camisa 10 da Seleção, que vai se casar no próximo fim de semana com Bianca Coimbra.

A blogueira também revelou à coluna que não sabia do namoro de Neymar. Questionada sobre o assunto, respondeu que não acompanhava as notícias sobre o craque, mas que, ao saber que ainda estavam juntos, se sentiu usada e achou “feio ele ter omitido essa parte”. Fernanda ressaltou que Neymar disse apenas que seria pai novamente e afirmou que só descobriu sobre o relacionamento quando o jogador compartilhou fotos dos dois no Dia dos Namorados.

Fernanda frisou que só esteve uma vez com o esportista e que não pretende encontrá-lo novamente. “Escroto”, disparou contra o jogador, pelo fato de Neymar ter escondido sua relação com Bruna.

Até o momento, a assessoria de Neymar não se manifestou.