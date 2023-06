Brasileira trai marido com vocalista da banda Guns N’ Roses

Uma brasileira chamada Erica Mindegaard afirma ter tido um encontro com o famoso vocalista da banda Guns N' Roses, Axl Rose. Segundo o portal do Leo Dias, Erica - uma mulher casada -revelou que o date aconteceu no bar do hotel em que Axl estava hospedado, no último sábado, na capital dinamarquesa, Copenhagen.

A notícia veio à tona após Erica Mindegaard entrar em contato com o Leo Dias para compartilhar sua experiência. A brasileira confirmou o encontro com Axl Rose, descrevendo-o como um homem gentil. No entanto, ela também admitiu que a situação ficou complicada devido ao fato de ser casada. "Sim, eu tive um encontro com ele no bar do hotel onde a banda estava hospedada aqui em Copenhagen, e ele foi super gentil comigo... Eu sou casada, o que deixou a situação bem complicada...", declarou Erica ao portal.

Apesar dos detalhes fornecidos por Erica, não há informações sobre como o marido dela reagiu a essa suposta traição. Erica preferiu não comentar se seu parceiro considerou o ocorrido como uma traição ou se "deixou passar".

Durante a conversa com o Leo Dias, Erica mencionou que a intenção era que o encontro com Axl Rose fosse algo íntimo e discreto. No entanto, para sua surpresa, o momento foi registrado por alguém presente no local. Fotos e um vídeo em que eles aparecem conversando e se abraçando vazaram na internet. "Era pra ter sido algo íntimo e discreto, mas infelizmente alguém filmou e tirou fotos e acabou vazando...", lamentou a brasileira.