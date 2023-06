Viradouro festeja aniversário no sábado com várias atrações

Para comemorar seus 77 anos de fundação, a Unidos do Viradouro tem uma agenda especial no próximo sábado, 24, dia de São João, padroeiro da escola e da cidade de Niterói, onde é feriado.



A programação começa às 10h, com a tradicional Missa em Ação de Graças, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, que fica na Rua da Conceição, 216, Centro, Niterói.

Cantor e compositor Thiago Martins | Foto: Divulgação

A partir das 16h, a festa será na quadra, com a cantora Marcelle Motta e show do cantor, compositor e ator Thiago Martins. Ela, com repertório de samba e pagode, e Thiago levando ao público seus sucessos de pagode, entre eles “Mais jovem, mais bela, mais linda” e “Meu tudo em um”. Para encerrar o dia de comemoração, vai ter apresentação do intérprete Wander Pires ao som da bateria liderada por mestre Ciça.

Intérprete Wander Pires | Foto: Divulgação

Durante o evento será servido um cozido, até as 18h, custando R$ 25. A entrada sai a R$ 15. Mesa para 4 pessoas: R$220 (cozido incluído). A quadra da Viradouro fica na Avenida do Contorno, 16, no Barreto, em Niterói. Informações: (21) 2828-0658.



Serviço

Data: 24/06

Local: Av. do Contorno, 16, Barreto, Niterói

Horário: 16h

Atrações: Marcelle Motta, Thiago Martins e show da escola, com Wander Pires e bateria de mestre Ciça

Entrada: R$ 15

Mesa para 4 pessoas: R$220 (cozido incluído)

Prato de cozido, servido até as 18h: R$ 25

Classificação etária: 6 anos, com menores acompanhados por responsáveis

Informações: (21) 2828-0658.