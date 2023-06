Secretaria de Turismo promove 1° concurso de fotografia “Pelos Caminhos de Maricá”

O concurso, de acordo com os organizadores, tem como objetivo premiar e expor fotos que contemplem os aspectos culturais e históricos das áreas naturais do município - Foto: Divulgação

Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, promove o primeiro concurso de fotografia “Pelos Caminhos de Maricá”, em comemoração aos dez anos do Projeto “Circuito Ecológico Caminhos de Maricá”. As inscrições acontecem nesta terça-feira (20/06) e vão até 09/07, pelo link (www.turismomarica.com.br), onde os participantes também terão acesso ao regulamento e cronograma do concurso.

O concurso, de acordo com os organizadores, tem como objetivo premiar e expor fotos que contemplem os aspectos culturais e históricos das áreas naturais do município, além da beleza dos lugares turísticos de Maricá, possibilitando uma reflexão quanto à importância da preservação ambiental e da relação do homem com a natureza de forma harmônica e sustentável.

Serão selecionadas 30 fotografias através de votação popular. As imagens irão concorrer ao Prêmio “Clarildo Menezes Rodrigues” - nome dado à competição em reconhecimento ao fotógrafo pelos anos dedicados à arte de registrar as belezas naturais, culturais e históricas da fauna e flora local. O profissional aventureiro, acompanha o projeto desde a sua fundação, sendo uma figura importante na história do circuito, registrando momentos e incentivando a prática da apreciação e preservação ambiental.

A premiação e exposição “Pelos Caminhos de Maricá” com as fotografias selecionadas ocorrerá no Espaço Turismo junto ao prédio da Secretaria Municipal de Turismo, a partir do dia 04 de setembro.

Para mais informações, contate a Secretaria de Turismo pelo telefone (21) 99744-6410, ou através do e-mail circuitoecologicomarica@gmail.com.