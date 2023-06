Rádio Mania FM lança 'Universidade do Samba' em versão ao vivo, nesta terça-feira (20)

PH Mocidade, Binho Sá, Juninho Thybau, Cassiana Pérola Negra e Tiago Testa são as atrações do encontro - Foto: Divulgação/Rádio Mania

PH Mocidade, Binho Sá, Juninho Thybau, Cassiana Pérola Negra e Tiago Testa são as atrações do encontro - Foto: Divulgação/Rádio Mania

Os ouvintes da Rádio Mania FM terão, a partir dessa terça-feira (20), uma grande novidade. O Programa 'Universidade do Samba', que já é sinônimo de muito sucesso, vai ganhar uma versão ao vivo, com uma roda de samba, sempre com a presença de melhores artistas do tradicional gênero musical brasileiro.

A primeira transmissão ao vivo vai começar a partir de 19h, e tem entre os convidados, dois herdeiros musicais de personagens que já fazem parte da história do samba de raiz: Juninho Thybau, sobrinho de Zeca Pagodinho, e Cassiana Pérola Negra, filha de Jovelina Pérola Negra. PH Mocidade, Binho Sá e Tiago Testa são os outros artistas que estarão na chamada 'linha de frente', acompanhados por um grupo de músicos convidados.

Há alguns anos, o programa 'Universidade do Samba', é o 'carro-chefe' e um dos líderes de audiência entre os ouvintes da Rádio Mania que gostam de uma programação de qualidade, onde são apresentados grandes sucessos do passado, se perder o foco das músicas que também são criadas e apresentadas pelos artistas na atualidade.

Leia também

Ex-jogadora de vôlei é indiciada por lesão corporal contra entregadores

Onde está Antônio? Família segue buscas por morador de Itaboraí

Ecoponto de São Gonçalo será inaugurado nesta terça-feira (20)

O 'Universidade do Samba' já teve várias versões ao vivo, mas em eventos externos, sempre com alta receptividade, tanto do público como dos artistas que se apresentaram. Para dar continuidade ao alto padrão alcançado, a direção da Rádio Mania decidiu fazer o encontro, nesses mesmos moldes, nos estúdios da emissora, em Niterói.