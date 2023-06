Arraiá de Maricá: Alceu Valença e Gaby Amarantos entre as atrações

A Prefeitura de Maricá inicia neste fim de semana (dias 16, 17 e 18), em Ponta Negra, a edição 2023 do Arraiá de Maricá, que vai passar também pelos bairros de Itaipuaçu e da Barra até o dia 23 de julho. Durante todo o evento, organizado pela Secretaria de Turismo, haverá shows musicais de artistas locais e de projeção nacional, além de apresentações de quadrilhas profissionais.

Em Ponta Negra, o palco dos shows será montado na orla do bairro, onde tradicionalmente são realizados outros eventos. No primeiro fim de semana, a grande atração será o cantor pernambucano Alceu Valença, um dos grandes representantes da música e da cultura do Nordeste. Com mais de 50 anos de carreira e prestes a completar 77 anos de idade, o cantor e compositor é dono de sucessos nacionais como “Coração Bobo”, “Tropicana”, “Anunciação” e “La Belle de Jour”, e promete levantar o público com muito frevo, maracatu e outros ritmos nordestinos.

Gaby Amarantos | Foto: Divulgação

A festa recomeça no bairro no dia 23 e o destaque está programado para o dia seguinte (24/06), dia de São João, com show da cantora e atriz paraense Gaby Amarantos, considerada rainha do ‘tecnobrega’ do norte do país e que já foi chamada de "A Beyoncé do Pará". Seu estouro nacional foi em 2012 com a canção “Ex Mai Love”, que virou hit depois de entrar na abertura da novela ‘Cheias de Charme’, da TV Globo. Dez anos depois, ela mesma ganhou um papel na novela ‘Além da Ilusão’, onde interpretou uma dona de casa que tentava a carreira de cantora. Gaby também integrou o time de jurados a oitava temporada programa ‘The Voice Kids’ (também da Globo) e foi apresentadora do programa ‘Saia Justa’ (do canal GNT) entre 2017 e 2021.

Depois de Ponta Negra, o Arraiá de Maricá segue para Itaipuaçu entre os dias 30 de junho e 09 de julho, onde o palco será montado numa área da Rua Hélio Guapyassú de Sá (antiga 66), ente as ruas Van Lerbergue (antiga 34) e Governador Leonel Brizola (antiga 35). A festa caipira termina na já tradicional área de eventos da Barra de Maricá, montada na Avenida João Saldanha, entre os dias 14 e 23 de julho. A programação musical desses dois palcos será divulgada na semana que antecede cada evento.

Confira as atrações do Arraiá de Maricá:

Palco Orla de Ponta Negra (Rua Carolino J. do Nascimento)

Sexta-feira (16/06)

20h – Natália Pani

21h30 – Quadrilha

22h30 – Rinnah

Sábado (17/06)

19h – Quadrilha

20h – Moniquinha Ângelo

22h30 – Alceu Valença

Domingo (18/06)

20h – Douglas Kali

21h30 – Quadrilha

22h30– Glauco Zulo

Sexta-feira (23/06)

20h – Raquel Fonseca

21h30 – Quadrilha

22h30 – Luiza Andrade

Sábado (24/06)

19h – Quadrilha

20h – Tatudoemcasa

22h30 – Gaby Amarantos

Domingo (25/06)

20h – Maiara Coboski

21h30 – Quadrilha

22h30– Banda Comichão