Arraiá do Sesc Niterói acontece neste sábado, confira!

A temporada de arraiás do Sesc RJ começou no início deste mês e vai até julho - Foto: Divulgação

O arraiá do Sesc Niterói vai acontecer no próximo sábado (17/6), das 14h às 19h, com apresentações musicais, barracas com brincadeiras e comidas típicas, ornamentação especial e quadrilhas. Os ingressos a preços populares custam de R$ 2 a R$ 4 e devem ser retirados na unidade, localizada na Rua Padre Anchieta, 56, em São Domingos.

Entre as atrações, haverá camarim caipira, cordelteca, orientação em saúde bucal, fotografias em lightroom, oficina de artesanato junino com reaproveitamento e feira de artesanato. Às 15h, haverá arraiá bricante da educação infantil do Sesc. E às 15h30 show de forró com o trio Chamego Nordestino. Além disso, o evento terá intervenções artísticas, apresentação de dança do projeto Mulheres Plurais, às 16h30, e da quadrilha Favo de Mel, às 17h.

Já no Sesc São Gonçalo, o arraiá vai acontecer no dia 24 de junho, das 15h às 22h. O evento vai ter oficinas, exposição de origamis, Feira de Empreendedores, quadrilhas e comidas típicas. Destaque para o show de forró pé de serra As Comadis a apresentação da quadrilha profissional Geração Real.

Os ingressos para o arraiá em São Gonçalo já estão à venda na unidade. Os preços variam de R$ 6 a R$ 10 mais a doação de 1kg de alimento não-perecível. As doações serão encaminhadas para o Mesa Brasil, programa de combate à fome da instituição, que vai reverter os alimentos para entidades socioassistenciais do município.

A temporada de arraiás do Sesc RJ começou no início deste mês e vai até julho. Os festejos vão acontecer em 12 municípios do estado. Este ano, além das unidades também serão promovidos shows, na Zona Oeste da capital, em parceria com shoppings de Jacarepaguá e Campo Grande. Entre as atrações, nomes como Frank Aguiar e Elba Ramalho. Veja a programação completa no site sescrio.org.br.

Serviço:

Arraiá Sesc – Sesc Niterói

Datas: 17/06, das 14h às 19h

Sesc Niterói (Rua Padre Anchieta, 56 – São Domingos)

Ingressos: R$ 4 (público em geral) e R$ 2 (credencial plena e convênio)