Anarriê: confira a programação das festas junina e julina na região

Com a chegada do mês de junho, se aproxima também uma época muito querida por milhares de brasileiros: a temporada de festas juninas/julinas. O comércio também já dá sinais da atração da temporada, com prateleiras recheadas de quitutes típicos e vitrines carregadas de figurinos caipiras.

Origem das festas juninas

Os historiadores apontam que as origens da festa junina estão diretamente relacionadas a festividades pagãs realizadas na Europa na passagem da primavera para o verão, momento chamado de solstício de verão. Essas festas eram realizadas como forma de afastar os maus espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita. Para melhor entendermos isso, é preciso considerar que o solstício de verão no hemisfério norte acontece exatamente no mês de junho.

O começo da festa junina no Brasil remonta ao século XVI. As festas eram tradições bastante populares na Península Ibérica (Portugal e Espanha) e, por isso, foram trazidas para cá pelos portugueses durante a colonização, assim como muitas outras tradições. Quando introduzida no Brasil, a festa era conhecida como festa joanina, em referência a São João, mas, ao longo dos anos, teve o nome alterado para festa junina, em referência ao mês no qual ocorre, junho.

Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas, como as quadrilhas. Também há produção de inúmeras comidas à base de milho e amendoim, como canjica, pamonha, pé de moleque, além de bebidas como o quentão. Outra característica muito comum é a de se vestir de caipira de maneira caricata.

Confira as datas da festa pela região:

-Boa Viagem:

A conhecida Festa Junina da Boa Viagem será realizada, este ano, no Campus do Gragoatá UFF (no Instituto de Educação Física), na Av. Visconde do Rio Branco, 726, bem ao lado da Concha, que está em obra.

A festa acontece nos dias 8, 9 e 10 de junho, das 17h à 00h.

E no dia 11 de junho, das 14h às 23:30h.

A entrada é gratuita!

-Itaipu:

Após 3 anos, a 100ª Festa de São Pedro de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, está de volta. A festa acontece nos dias 7, 8 e 9 de julho, sempre a partir das 18h.

Vai rolar: muitas barraquinhas com comidas típicas, forró, pagode, sertanejo, brincadeiras e um parque de diversão.

O evento será realizado na Praça Viçoso Jardim, na Praia de Itaipu.

-Santa Rosa:

Encontro com o Samba é o grupo anfitrião do Arraiá, se apresenta na sexta-feira, dia 9, a partir das 17h | Foto: Bia Mandarino

Nos dias 8, 9, 10 e 11 de junho, acontece o Arraiá do Encontro com o Samba, de 12h às 00h, na praça Raul de Oliveira Rodrigues, em Santa Rosa. O evento terá programação para toda família, com shows gratuitos, atrações infantis, além de expositores de gastronomia, de moda e de artesanato. O evento tem entrada gratuita todos os dias.

Anfitriões do evento, o Encontro com o Samba se apresenta na sexta-feira, dia 9, a partir das 17h. Formado por Dj Cris Panttoja, Bruno Barreto, Gabriel Policarpo, Lucas Marques, Maryzelia, Mingo Silva, Rodrigo Pirikito e Whatson Cardozo, o grupo propõe um som que mescla influências das rodas de samba com diferentes ritmos brasileiros.

Nos outros dias do feriadão, convidados especiais da cidade também estarão presentes na programação do evento. No dia 8, quinta-feira, tem a roda da samba do Mullatto. No sábado, dia 10, tem a tradicional roda do grupo Candongueiro e, no domingo, 11, as meninas da banda Um Amô fecham o evento do Encontro com o Samba - Arraiá na feira em grande estilo. Todos os shows começam às 18h.

Além das atrações principais, também estarão presentes todos os dias do evento, às 13h, atrações infantis levando brincadeiras e muita música para criançada na praça. Após a apresentação infantil, às 15h, se apresenta um trio de forró, cantando os principais sucessos do baião, do xote e do arrasta pé da nossa música brasileira.

SERVIÇO:

8, 9, 10 E 11 DE JUNHO DE 2023 – 12h às 00h



Praça Raul de Oliveira Rodrigues - Santa Rosa, Niterói (Largo do Marrão)

Informações: @encontrocomosamba | telefones: (21) 98282-6355 / (21) 96015-7878 (whatsApp)

Entrada gratuita

Classificação etária: livre

Programação:

Dias: 8, 9, 10 e 11 - Atração infantil - 13h

Trio de forró - 15h

Atrações principais:

08/6 - Roda de samba do Mullatto - 18h

09/6 - Encontro com o Samba - 17h

10/6 - Grupo Candongueiro - 18h

11/6 - Banda Um Amô - 18h

-Icaraí:



Outro evento tradicional na cidade, a Festa de Santo Antônio, da Paróquia de Porciúncula de Sant'Ana - Av. Roberto Silveira 265 - está confirmada para o próximo fim de semana.



No sábado (10) e no domingo (11), haverá bençãos e missas com doações de alimentos em vários horários.

A festa com barracas típicas acontece na Rua Miguel Couto, também em Icaraí, no sábado (10) das 16h às 22h; domingo (11) das 10h às 22h e na terça-feira (13), dia de Santo Antônio, das 8h às 22h. Na terça também será montado um bolo colaborativo em celebração ao Santo casamenteiro.

- Os clubes não ficaram de fora da programação.

Com atrações como barracas típicas, quadrilhas, recreação infantil e música ao vivo, nos dias 16 e 17 de junho, o Praia Clube São Francisco - Estrada Leopoldo Fróes, 700 - promove o seu Arraía Praiano, com ingressos a partir de R$ 40 (inteira, antecipadamente) e entrada gratuita para crianças de até 5 anos e sócios com carteirinha.

O Clube Central, na Praia de Icaraí, faz a festa nos dias 23 e 24 de junho, com entrada franca para os sócios e ingressos a partir de R$ 10 (convidados) e R$ 20 (público geral, antecipado).

Já o Clube Português de Niterói - Rua Professora Lara Vilela, 176, Ingá - promove sua festa no dia 25 de junho, a partir das 11h, com entrada franca.

Maricá

Com o tema festa junina, a Prefeitura de Maricá promove neste domingo (11) a terceira edição deste ano do Espraiado de Portas Abertas, o mais tradicional circuito de turismo rural da cidade.

Os restaurantes participantes oferecem como prato principal a feijoada a preços variados, além de shows musicais de 15 artistas locais com muito samba, MPB e pop. A Fazenda Pública Joaquín Piñero está em reforma e segue fora do circuito nesta edição.

A programação organizada pela Secretaria de Turismo terá início a partir das 9h, oferecendo, além do prato principal, uma variada gastronomia que inclui caldos, massas, petiscos em geral, bebidas e diversos tipos de artesanato da Feira da Agricultura Familiar e da Feirarte, como crochê, patchwork, trabalhos em feltros e quadros. Estão ainda previstas atividades culturais e opções de passeios, como a visitação à capela de São Jorge e à sede das Unidades de Conservação, próxima à cachoeira. A programação completa está disponível no site https://espraiadodeportasabertas.com.br/.

O Espraiado de Portas Abertas completou 15 anos em 2023 e é realizado a cada dois meses, sempre no segundo domingo. As próximas datas serão: 13 de agosto, com tema e prato principal a gastronomia do Guandu; 8 de outubro terá o tema e prato principal gastronomia do aipim; e 10 de dezembro será o Natal Rural Mágico e prato principal pernil à moda da roça.

Vermelhinhos terão horários extras

A Empresa Pública de Transportes (EPT) vai disponibilizar horários extras dos vermelhinhos para a linha E-06 (Centro X Espraiado), das 9h às 17h de domingo (09/04), para facilitar o acesso de moradores e visitantes ao evento. Além da programação normal, haverá mais 12 horários extras com saídas da Rodoviária do Povo (Centro) e do ponto final no bairro do Espraiado com destino ao Centro da Cidade.

Saídas da Rodoviária:

09h50 / 10h30 / 11h10 / 11h50 / 12h30 / 13h10 / 13h50 / 14h30 /15h10 / 15h50 / 16h30 / 17h10

Saídas do Espraiado:

10h20 / 11h / 11h40 / 12h20 / 13h / 13h40 / 14:h20 / 15h / 15h40 / 16h20 / 17h / 17h40

Serviço:

Espraiado de Portas Abertas

Data: Domingo (11/06)

Horário: 9h às 17h

Local: Espraiado