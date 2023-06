Taylor Swift anuncia mais dois shows no Brasil

Taylor Swift anunciou mais duas datas extras de shows no Brasil. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (12), pelas redes sociais da T4F, responsável pela turnê da cantora no país.

As datas extras são dia 19 de novembro, no Rio de Janeiro, e dia 24 de novembro, em São Paulo. A venda dos ingressos para o público geral para estes dias começa no dia 22 de junho, a partir das 10h.

Os ingressos para as três primeiras datas anunciadas começaram na manhã desta segunda-feira. Foram registrados tumultos nas filas dos pontos de venda físicos. Em São Paulo, no Allianz Parque, a polícia chegou a ser acionada para conter a confusão. No Rio, na porta do Estádio Nilton Santos, fãs reclamaram da ação de cambistas, que tentavam furar a fila.

Esta é a primeira vez que uma turnê de Taylor Swift passa pelo Brasil, mas ela já esteve no país para um curto show promocional em 2012. Em setembro daquele ano, ela fez uma apresentação de 40 minutos com seus principais hits e um dueto com Paula Fernandes, em "Long Live".

Taylor Swift no Rio de Janeiro

Data: 18 e 19 de novembro de 2023

Local: Estádio Nilton Santos - Engenhão

Ingressos no site oficial

Valores:

Pista Premium R$ 475 (meia) - R$ 950 (inteira)

Cadeira Inferior Oeste R$ 375 (meia) - R$ 750 (inteira)

Cadeira Inferior Leste R$ 375 (meia) - R$ 750 (inteira)

Pista R$ 325 (meia) - R$ 650 (inteira)

Cadeira Superior Oeste R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)

Cadeira Superior Leste R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)

Taylor Swift em São Paulo

Data: 24, 25 e 26 de novembro de 2023

Local: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Ingressos no site oficial

Valores: Pista Premium R$ 525 (meia) - R$ 1.050 (inteira)

Cadeira Inferior R$ 375 (meia) - R$ 750 (inteira)

Cadeira Superior R$ 250 (meia) - R$ 500 (inteira)

Cadeira Inferior Norte A - Visão Parcial R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)

Cadeira Inferior Norte B - Visão Parcial R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)

Cadeira Superior Norte A - Visão Parcial R$ 190 (meia) - R$ 380 (inteira)

Cadeira Superior Norte B - Visão Parcial R$ 190 (meia) - R$ 380 (inteira)