Vitória Strada conta que primeira transa "parecia jiu-jitsu"

A atriz Vitória Strada participou do programa 'Que história é essa, Porchat?' e divertiu o público e os convidados presentes ao relatar sua primeira noite de amor com a noiva, Marcella Rica. Ela revelou detalhes do momento e que nunca havia ficado com uma mulher.

De acordo com a artista, que contou ter se apaixonado antes mesmo do primeiro beijo, ela tomou a iniciativa após pressão de amigas. "Marcela estava dirigindo, eu estava do lado e duas amigas no banco de trás. As duas amigas começaram a me zoar, falar que eu devia me permitir mais. Eu disse que precisava entender meu tempo e a Marcela reagiu, dizendo que tinha ido para a friendzone“.

Após essa fala de Marcela, Vitória contou que foi então que o relacionamento ingressou.

“Nesse momento eu peguei e grudei nela. Ela ficou com o olho arregalado. Beijei ela e fiquei pensando ‘gostei, gostei’. Mas até aí tudo bem, porque eu já sabia o que fazer com a língua”, disse a atriz.

No mesmo dia, a artista foi jantar na casa de Marcella, decidida a ter uma noite de amor.

“A Marcella sempre ficou com mulher hétero, então estava acostumada com mulheres que esperam e não tomam a iniciativa. Eu não, fui logo para cima dela e então começou uma espécie de jiu-jítsu. Ela queria ter o controle e me virava de costas na cama, mas eu não deixava e virava ela de volta”, explicou.

Strada divertiu o público ao explicar sobre os movimentos que fazia durante o sexo. “Virei ela e fui em direção àquele lugar que eu conheço bem, mas não conhecia daquela maneira. Confiei no meu instinto, que dizia para fazer círculos com a língua. E funcionou.”

Por fim, a atriz afirmou que após cinco minutos estava cansada de fazer círculos e que o cérebro não conseguia mais processar o movimento. “Eu queria fazer círculos e fazia asteriscos. Eu girava o pé para melhorar a coordenação, uma loucura. Mas ela falou que eu arrasei”, finalizou.