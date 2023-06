Simaria faz primeiro show solo desde fim da dupla com a irmã

Mais de 10 meses depois do anúncio oficial do fim da dupla sertaneja com sua irmã, a cantora Simaria voltou aos palcos neste final de semana. A irmã de Simone Mendes fez seu primeiro solo na noite do último sábado (10/06), durante uma festa de São João realizada pelo influenciador Carlinhos Maia, em Penedo, interior de Alagoas.

A artista cantou alguns dos sucessos que gravou com a irmã, além de canções consideradas "clássicas" no forró. A apresentação aconteceu a convite do próprio organizador da festa, que comemorou: "Estou muito feliz por ela ter topado vir. É o primeiro show que ela está fazendo. É uma irmã querida que eu gosto muito, que eu desejo muita força, muita luz, muita sabedoria e tudo que há de bom na vida dela. Ela é uma excelente artista", disse Carlinhos.

Simaria se manteve ativa através de seu perfil nas redes sociais desde o encerramento das atividades com a irmã, mas ainda não tinha oficializado o retorno aos palcos. Sua irmã, Simone Mendes, também iniciou a carreira solo nesse fim de semana, com uma apresentação no São João de Campina Grande, na Paraíba, mas já tinha se apresentado sozinha em outras ocasiões, já que assumiu as datas que a dupla tinha marcado na agenda depois do fim da parceria.



Simone e Simaria cantaram juntas por 18 anos antes de se separaram em agosto do ano passado. Na época, Simaria disse que precisava se afastar dos palcos para cuidar dos filhos e da condição vocal. Apesar dos rumores de desavenças entre elas, as duas chegaram a se apresentar juntas depois da separação.