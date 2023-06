FIM! Mel Maia e Mc Daniel confirmam término do namoro

No último domingo (11), o cantor Mc Daniel confirmou, por meio de um comentário no Instagram, o término de seu relacionamento com a atriz Mel Maia. O ex-casal estava junto há seis meses e mostrava nas redes sociais a rotina dos dois.

Os fãs do casal já suspeitavam do término, pois eles vinham passando por uma crise pública no relacionamento, após notícia de suposta traição do cantor, que desmentiu. A confirmação veio após Mc Daniel postar uma foto sem aliança e em um dos comentários perguntando “Cadê a aliança?”, o cantor respondeu “não tem porque eu usar aliança”.

Os internautas perceberam também, que Mel Maia já apagou o destaque de stories que tinha com o cantor.