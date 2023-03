Jojo Todynho inicia faculdade de Direito e brinca que vai se especializar em divórcios

Parece que Jojo Todynho já decidiu no que pretende focar sua carreira fora dos palcos. Recém-matriculada na faculdade de Direito, a cantora usou seu perfil nas redes sociais para brincar com sua especialização na área. "Dra. Jordana Toddy Advocacia. Especialista em divórcios", se apresenta a artista no meme, que faz alusão à sua recente e polêmica separação com o militar Lucas Souza.

A autora do hit "Que Tiro Foi Esse?" iniciou sua nova jornada acadêmica na última segunda-feira (06/03). Em suas redes sociais, ela publicou vídeos do primeiro dia de aulas e comentou a experiência. “Está tendo um evento dos veteranos com os novatos, para conhecer a faculdade. Esse negócio de trote não é para mim. Se vir pintar minha cara, minha blusa, o pau quebra. Eu vou vir com a mesma roupa quarta-feira", disse.

Ela já havia publicado um vídeo em que recebia o apoio de membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que provocou reações diversas de seus seguidores. Em seguida, Jojo rebateu os comentários. "Aí você vê pessoas que nem chegaram a esse patamar desmotivarem as outras. Não se preocupem comigo, tenho cinco anos para muitas coisas acontecerem na minha vida. Enquanto isso, vão captar cliente. Vocês estão muito preocupados com código, vão transar! Vocês estão precisando liberar a serotonina da felicidade! Porque é muito estresse eu sei, mas não desmotivem as pessoas não, incentivem! Um beijo com muito amor da doutora", brincou a cantora.